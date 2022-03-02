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Действующее соглашение между Максом Ферстаппеном и командой Red Bull Racing истекает в конце следующего года. После победы над Льюисом Хэмилтоном в финале прошлого сезона голландца можно назвать самым востребованным пилотом в нынешнем составе – и последние недели в Red Bull посвятили переговорам с гонщиком об условиях продления сотрудничества.

Сам Макс после победы в Абу-Даби сказал команде по радио, что хочет выступать за нее «еще десять или 15 лет». Гоночный советник Хельмут Марко тоже выражал желание сохранить Ферстаппена надолго.

Как написал на страницах De Telegraaf журналист Эрик Ван Харен, который имеет в паддоке серьезную репутацию, стороны в итоге достигли соглашения, по которому Макс будет получать колоссальную зарплату.

По имеющейся информации, контракт рассчитан на четыре или пять лет (до конца 2027 или даже 2028 года) с ежегодной выплатой 50 миллионов долларов. Это сделает Макса самым высокооплачиваемым спортсменом Нидерландов – и поставит его на один уровень с Льюисом Хэмилтоном в Ф1.

Пока стороны ничего не сообщили официально, отказавшись от комментариев на запрос. Также поступили отец гонщика Йос и менеджер Раймонд Вермюлен. Однако есть основания полагать, что сообщение Red Bull будет сделано на этой неделе.