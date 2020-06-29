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Формула 1 / Гран При Австрии / Анонс

«Матч ТВ» покажет Гран При Формулы 1 целиком впервые за 10 лет. Расписание трансляций

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«Матч ТВ» покажет Гран При Формулы 1 целиком впервые за 10 лет. Расписание трансляций
29 июн. 2020 г., 15:35

В первый раз с 2010 года все сессии Гран При Ф1 покажут в России в прямом эфире на общедоступном канале

Семейство каналов «Матч ТВ» изменило привычную схему трансляций Формулы 1. Прежде бесплатный общедоступный канал «Матч ТВ» показывал в прямом эфире только гонку и квалификацию. Остальные сессии – тренировки в пятницу и субботу – обычно демонстрировались на платном канале «Матч! Арена». Он доступен только для пользователей кабельного либо цифрового ТВ.

На первом этапе Ф1 сезона-2020 «Матч ТВ» покажет в прямом эфире все сессии, включая свободные заезды в пятницу и субботу утром. «Матч! Арена» сохранит свои трансляции. Это значит, что пятничные тренировки можно будет увидеть на двух каналах одновременно. Будет ли какая-то разница между этими эфирами, пока неясно.

В последний раз все пять сессий Гран При на общедоступном российском ТВ показывал телеканал «Россия 2» в 2010 году. Тогда в чемпионате мира выступал Виталий Петров.

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Гран При Австрии вернулся в график Формулы 1 в 2014 году. Это было уже третье появление трассы в Шпильберге в календаре Ф1, причем под третьим названием. Ранее трасса принимала Гран При с 1969-го по 1987-й под названием «Остеррайхринг», и с 1997-го по 2003-й как «А1 Ринг».

Последнюю модификацию трасса прошла в 2016 году, когда ее длина сократилась на 18 метров. Это помогло Михаэлю Шумахеру остаться рекордсменом старой конфигурации – в 2003 году он проехал круг за 1:08.337. На новой конфигурации в гонке его опередил Кими Райкконен (1:06.957), а общий рекорд принадлежит Шарлю Леклеру (1:03.003).

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Расписание уик-энда и трансляций:

Сессия Дата Московское время Трансляции (московское время)

 

Первая тренировка

 

 3 июля, пятница  12:00-13:30

Прямой эфир: 

Матч ТВ, 11:55

Матч Арена, 11:55

 

Запись:

Матч Арена, 22:40 

Вторая

тренировка

 3 июля, пятница  16:00-17:30 

Прямой эфир: 

Матч ТВ, 15:55

Матч Арена, 15:55

 

 

Запись:

Матч Арена, 00:20 (4 июля)

Третья

тренировка

 4 июля, суббота  13:00-14:00

Прямой эфир: 

Матч ТВ, 12:55

Матч Арена, 12:55

 

 
Квалификация 4 июля, суббота  16:00-17:00

Прямой эфир: 

Матч ТВ, 15:55 

 

Запись: 

Матч Арена, 18:55 (22 марта)
Гонка 5 июля, воскресенье  16:10-18:10

Прямой эфир: 

Матч! ТВ, 15:55 

Кроме того, в честь начала сезона «Матч ТВ» покажет документальный фильм «Формула 1. Возвращение». Трансляция пройдет в субботу, 4 июля, и стартует в 11:55 мск.

Также в России покажут заезды Формулы 2 и Формулы 3:

Сессия Дата Московское время Трансляции (московское время)

 

Формула 3, гонка 1

 4 июля, суббота  11:20-12:15

Прямой эфир: 

Матч Арена, 11:20

Формула 2, гонка 1

 4 июля, суббота  17:40-18:55

Прямой эфир:

Матч Арена, 17:40

Формула 3, гонка 2

 5 июля, воскресенье  10:40-11:35

Прямой эфир:

Матч Арена, 10:40

Формула 2, гонка 2

 5 июля, воскресенье  12:05-13:05

Прямой эфир:

Матч Арена, 12:05

Примечание: телеканал может внести изменения в сетку вещания

Ход Гран При Австрии наверняка скрасит дождь: синоптики обещают осадки в каждый из дней гоночного уик-энда.

Предварительный прогноз погоды на уик-энд:

День Температура (макс/мин) Погода Вероятность осадков Ветер Влажн.

3 июля, пятница

 18/13 °C Дождь 70% Северный, северо-западный, 1,9 м/с до 85 %
4 июля, суббота 23/13 °C

Переменная облачность

 20% Северный, северо-западный, 1,9 м/с до 81 %
5 июля, воскресенье 25/13 °C

Проливной дождь

 50% Северный, 1,9 м/с до 79 %

Статистика 2019 года:

Лучшее время

первой тренировки

 1:04.838 – United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes

Лучшее время

второй тренировки

 1:05.086 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari

Лучшее время

третьей тренировки

 1:03.987 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari
Время поула 1:03.003 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari
Победитель

Netherlands Макс Ферстаппен/Austria Red Bull (1 час 22 мин. 01.822 секунды)

Средняя скорость – 197,007 км/ч
Лучший круг в гонке 1:07.475 – Netherlands Макс Ферстаппен/Austria Red Bull
Подиум

1. Netherlands Макс Ферстаппен/Austria Red Bull

2. Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari

3. Finland Валттери Боттас /  Mercedes
Полные результаты Гран При Австрии 2019

Освежите в памяти

ту гонку

 Почему в Австрии выиграла Red Bull? Отвечаем

 

Ферстаппен отобрал у Леклера дебютную победу за три круга до финиша

 

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Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии Билеты
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