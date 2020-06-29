Семейство каналов «Матч ТВ» изменило привычную схему трансляций Формулы 1. Прежде бесплатный общедоступный канал «Матч ТВ» показывал в прямом эфире только гонку и квалификацию. Остальные сессии – тренировки в пятницу и субботу – обычно демонстрировались на платном канале «Матч! Арена». Он доступен только для пользователей кабельного либо цифрового ТВ.

На первом этапе Ф1 сезона-2020 «Матч ТВ» покажет в прямом эфире все сессии, включая свободные заезды в пятницу и субботу утром. «Матч! Арена» сохранит свои трансляции. Это значит, что пятничные тренировки можно будет увидеть на двух каналах одновременно. Будет ли какая-то разница между этими эфирами, пока неясно.

В последний раз все пять сессий Гран При на общедоступном российском ТВ показывал телеканал «Россия 2» в 2010 году. Тогда в чемпионате мира выступал Виталий Петров.

1-й этап чемпионата мира Гран При Австрии 3 - 5 июля Земля Штирия, трасса Red Bull Ring Гран При Австрии вернулся в график Формулы 1 в 2014 году. Это было уже третье появление трассы в Шпильберге в календаре Ф1, причем под третьим названием. Ранее трасса принимала Гран При с 1969-го по 1987-й под названием «Остеррайхринг», и с 1997-го по 2003-й как «А1 Ринг». Последнюю модификацию трасса прошла в 2016 году, когда ее длина сократилась на 18 метров. Это помогло Михаэлю Шумахеру остаться рекордсменом старой конфигурации – в 2003 году он проехал круг за 1:08.337. На новой конфигурации в гонке его опередил Кими Райкконен (1:06.957), а общий рекорд принадлежит Шарлю Леклеру (1:03.003). 39-й Гран При Австрии 33-й Гран При Австрии на трассе в Шпильберге 33-й Гран При Австрии в статусе этапа чемпионата мира 5-й Гран При Австрии на трассе в нынешней конфигурации В 2020 году трасса в Шпильберге стала первой, которая подтвердила возможность принять Гран При: Австрия быстрее других европейских стран справилась со вспышкой коронавируса. В 2020 году трасса в Шпильберге стала первой, которая подтвердила возможность принять Гран При: Австрия быстрее других европейских стран справилась со вспышкой коронавируса.