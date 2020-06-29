«Матч ТВ» покажет Гран При Формулы 1 целиком впервые за 10 лет. Расписание трансляций
В первый раз с 2010 года все сессии Гран При Ф1 покажут в России в прямом эфире на общедоступном канале
Семейство каналов «Матч ТВ» изменило привычную схему трансляций Формулы 1. Прежде бесплатный общедоступный канал «Матч ТВ» показывал в прямом эфире только гонку и квалификацию. Остальные сессии – тренировки в пятницу и субботу – обычно демонстрировались на платном канале «Матч! Арена». Он доступен только для пользователей кабельного либо цифрового ТВ.
На первом этапе Ф1 сезона-2020 «Матч ТВ» покажет в прямом эфире все сессии, включая свободные заезды в пятницу и субботу утром. «Матч! Арена» сохранит свои трансляции. Это значит, что пятничные тренировки можно будет увидеть на двух каналах одновременно. Будет ли какая-то разница между этими эфирами, пока неясно.
В последний раз все пять сессий Гран При на общедоступном российском ТВ показывал телеканал «Россия 2» в 2010 году. Тогда в чемпионате мира выступал Виталий Петров.
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|1-й этап чемпионата мира
|Гран При Австрии
|3 - 5 июля
|Земля Штирия, трасса Red Bull Ring
Гран При Австрии вернулся в график Формулы 1 в 2014 году. Это было уже третье появление трассы в Шпильберге в календаре Ф1, причем под третьим названием. Ранее трасса принимала Гран При с 1969-го по 1987-й под названием «Остеррайхринг», и с 1997-го по 2003-й как «А1 Ринг».
Последнюю модификацию трасса прошла в 2016 году, когда ее длина сократилась на 18 метров. Это помогло Михаэлю Шумахеру остаться рекордсменом старой конфигурации – в 2003 году он проехал круг за 1:08.337. На новой конфигурации в гонке его опередил Кими Райкконен (1:06.957), а общий рекорд принадлежит Шарлю Леклеру (1:03.003).
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39-й Гран При Австрии
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33-й Гран При Австрии на трассе в Шпильберге
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Расписание уик-энда и трансляций:
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Трансляции (московское время)
|
Первая тренировка
|3 июля, пятница
|12:00-13:30
|
Прямой эфир:
Матч ТВ, 11:55
Матч Арена, 11:55
Запись:
Матч Арена, 22:40
|
Вторая
тренировка
|3 июля, пятница
|16:00-17:30
|
Прямой эфир:
Матч ТВ, 15:55
Матч Арена, 15:55
Запись:
Матч Арена, 00:20 (4 июля)
|
Третья
тренировка
|4 июля, суббота
|13:00-14:00
|
Прямой эфир:
Матч ТВ, 12:55
Матч Арена, 12:55
|Квалификация
|4 июля, суббота
|16:00-17:00
|
Прямой эфир:
Матч ТВ, 15:55
Запись:
Матч Арена, 18:55 (22 марта)
|Гонка
|5 июля, воскресенье
|16:10-18:10
|
Прямой эфир:
Матч! ТВ, 15:55
Кроме того, в честь начала сезона «Матч ТВ» покажет документальный фильм «Формула 1. Возвращение». Трансляция пройдет в субботу, 4 июля, и стартует в 11:55 мск.
Также в России покажут заезды Формулы 2 и Формулы 3:
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Трансляции (московское время)
|
Формула 3, гонка 1
|4 июля, суббота
|11:20-12:15
|
Прямой эфир:
Матч Арена, 11:20
|
Формула 2, гонка 1
|4 июля, суббота
|17:40-18:55
|
Прямой эфир:
Матч Арена, 17:40
|
Формула 3, гонка 2
|5 июля, воскресенье
|10:40-11:35
|
Прямой эфир:
Матч Арена, 10:40
|
Формула 2, гонка 2
|5 июля, воскресенье
|12:05-13:05
|
Прямой эфир:
Матч Арена, 12:05
Примечание: телеканал может внести изменения в сетку вещания
Ход Гран При Австрии наверняка скрасит дождь: синоптики обещают осадки в каждый из дней гоночного уик-энда.
Предварительный прогноз погоды на уик-энд:
|День
|Температура (макс/мин)
|Погода
|Вероятность осадков
|Ветер
|Влажн.
|
3 июля, пятница
|18/13 °C
|Дождь
|70%
|Северный, северо-западный, 1,9 м/с
|до 85 %
|4 июля, суббота
|23/13 °C
|
Переменная облачность
|20%
|Северный, северо-западный, 1,9 м/с
|до 81 %
|5 июля, воскресенье
|25/13 °C
|
Проливной дождь
|50%
|Северный, 1,9 м/с
|до 79 %
Статистика 2019 года:
|
Лучшее время
первой тренировки
|1:04.838 – Льюис Хэмилтон / Mercedes
|
Лучшее время
второй тренировки
|1:05.086 – Шарль Леклер / Ferrari
|
Лучшее время
третьей тренировки
|1:03.987 – Шарль Леклер / Ferrari
|Время поула
|1:03.003 – Шарль Леклер / Ferrari
|Победитель
|
Макс Ферстаппен/ Red Bull (1 час 22 мин. 01.822 секунды)
Средняя скорость – 197,007 км/ч
|Лучший круг в гонке
|1:07.475 – Макс Ферстаппен/ Red Bull
|Подиум
|
1. Макс Ферстаппен/ Red Bull
2. Шарль Леклер / Ferrari
3. Валттери Боттас / Mercedes
|Полные результаты
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|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австрии Билеты
|Местонахождение
|Red Bull Ринг