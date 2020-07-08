«Матч ТВ» официально продлил контракт на показ Формулы 1 в России
Семейство телеканалов, куда входят «Матч ТВ» и «Матч Арена», гарантировало себе трансляции гонок до 2023 года включительно
Формула 1 и «Матч ТВ» заключили новое соглашение о трансляции гонок в России. Новая трехлетняя сделка гарантирует каналу эксклюзивные права на показ этапов чемпионата до конца 2023 года.
В пакет телеправ для «Матч ТВ» также включены гонки Формулы 2, Формулы 3 и Суперкубка Porsche.
В то же время распределение трансляций может измениться. Как Motorsport.com сообщал в марте, теперь смотреть Формулы 1 в России можно будет по F1 TV. Это платная интернет-платформа, которой управляет сам чемпионат мира. Соответственно, смотреть гонки на ней можно без российского комментария и рекламных роликов. Когда сервис начнет трансляции в России, пока не объявлено.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , Формула 2 , Формула 3
|Автор
|Иван Матушкин