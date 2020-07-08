Формула 1 и «Матч ТВ» заключили новое соглашение о трансляции гонок в России. Новая трехлетняя сделка гарантирует каналу эксклюзивные права на показ этапов чемпионата до конца 2023 года.

В пакет телеправ для «Матч ТВ» также включены гонки Формулы 2, Формулы 3 и Суперкубка Porsche.

В то же время распределение трансляций может измениться. Как Motorsport.com сообщал в марте, теперь смотреть Формулы 1 в России можно будет по F1 TV. Это платная интернет-платформа, которой управляет сам чемпионат мира. Соответственно, смотреть гонки на ней можно без российского комментария и рекламных роликов. Когда сервис начнет трансляции в России, пока не объявлено.