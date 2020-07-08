Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
02 июл.
-
05 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Первая тренировка через
1 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Первая тренировка через
8 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
22 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
06 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
29 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Первая тренировка через
50 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Первая тренировка через
57 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Первая тренировка через
78 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Первая тренировка через
107 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Первая тренировка через
114 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Первая тренировка через
128 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Первая тренировка через
141 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

«Матч ТВ» официально продлил контракт на показ Формулы 1 в России

Поделились
Комментарии
«Матч ТВ» официально продлил контракт на показ Формулы 1 в России
Автор:
, редактор
8 июл. 2020 г., 09:23

Семейство телеканалов, куда входят «Матч ТВ» и «Матч Арена», гарантировало себе трансляции гонок до 2023 года включительно

Формула 1 и «Матч ТВ» заключили новое соглашение о трансляции гонок в России. Новая трехлетняя сделка гарантирует каналу эксклюзивные права на показ этапов чемпионата до конца 2023 года.

В пакет телеправ для «Матч ТВ» также включены гонки Формулы 2, Формулы 3 и Суперкубка Porsche.

В то же время распределение трансляций может измениться. Как Motorsport.com сообщал в марте, теперь смотреть Формулы 1 в России можно будет по F1 TV. Это платная интернет-платформа, которой управляет сам чемпионат мира. Соответственно, смотреть гонки на ней можно без российского комментария и рекламных роликов. Когда сервис начнет трансляции в России, пока не объявлено.

Читайте также:

Следующая новость
От победы над Шумахером до превращения в мем. 25 легендарных событий в карьере Алонсо

Предыдущая новость

От победы над Шумахером до превращения в мем. 25 легендарных событий в карьере Алонсо

Следующая новость

Хорнер возмутился грубостью Ferrari

Хорнер возмутился грубостью Ferrari

trending Сегодня

Попов рассказал, что не так с гонщиками, которые преклоняют колено
Формула 1 / Формула 1

Попов рассказал, что не так с гонщиками, которые преклоняют колено

От победы над Шумахером до превращения в мем. 25 легендарных событий в карьере Алонсо
Формула 1 / Формула 1

От победы над Шумахером до превращения в мем. 25 легендарных событий в карьере Алонсо

Трамп потребовал извинений от единственного чернокожего гонщика NASCAR
NASCAR Cup / NASCAR Cup

Трамп потребовал извинений от единственного чернокожего гонщика NASCAR

Неполадки Mercedes с коробкой передач оказались неисправимыми
Формула 1 / Формула 1

Неполадки Mercedes с коробкой передач оказались неисправимыми

ВВС: Алонсо уже подписал контракт с Renault
Формула 1 / Формула 1

ВВС: Алонсо уже подписал контракт с Renault

Феттель позвонил Марко сразу после увольнения. Зачем?
Формула 1 / Формула 1

Феттель позвонил Марко сразу после увольнения. Зачем?

«Матч ТВ» официально продлил контракт на показ Формулы 1 в России
Формула 1 / Формула 1
54мин

«Матч ТВ» официально продлил контракт на показ Формулы 1 в России

Где смотреть Гран При Штирии: расписание, трансляции, статистика
Формула 1 / Формула 1

Где смотреть Гран При Штирии: расписание, трансляции, статистика

Самое важное:

Хорнер возмутился грубостью Ferrari
Формула 1 / Формула 1
7мин

Хорнер возмутился грубостью Ferrari

«Матч ТВ» официально продлил контракт на показ Формулы 1 в России
Формула 1 / Формула 1
54мин

«Матч ТВ» официально продлил контракт на показ Формулы 1 в России

От победы над Шумахером до превращения в мем. 25 легендарных событий в карьере Алонсо
Формула 1 / Формула 1

От победы над Шумахером до превращения в мем. 25 легендарных событий в карьере Алонсо

Где смотреть Гран При Штирии: расписание, трансляции, статистика
Формула 1 / Формула 1

Где смотреть Гран При Штирии: расписание, трансляции, статистика

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1 , Формула 2 , Формула 3
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Попов рассказал, что не так с гонщиками, которые преклоняют колено

2
Формула 1

От победы над Шумахером до превращения в мем. 25 легендарных событий в карьере Алонсо

3
NASCAR Cup

Трамп потребовал извинений от единственного чернокожего гонщика NASCAR

4
Формула 1

Неполадки Mercedes с коробкой передач оказались неисправимыми

5
Формула 1

ВВС: Алонсо уже подписал контракт с Renault

Последние видео

Лучшие фото с Гран При Австрии 03:12
Формула 1

Лучшие фото с Гран При Австрии

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года 03:26
Формула 1

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости 01:01
Формула 1

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года 05:59
Формула 1

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером 05:20
Формула 1

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером

Самое важное:

Хорнер возмутился грубостью Ferrari
Формула 1

Хорнер возмутился грубостью Ferrari

«Матч ТВ» официально продлил контракт на показ Формулы 1 в России
Формула 1

«Матч ТВ» официально продлил контракт на показ Формулы 1 в России

От победы над Шумахером до превращения в мем. 25 легендарных событий в карьере Алонсо
Формула 1

От победы над Шумахером до превращения в мем. 25 легендарных событий в карьере Алонсо

Где смотреть Гран При Штирии: расписание, трансляции, статистика
Формула 1

Где смотреть Гран При Штирии: расписание, трансляции, статистика

Попов рассказал, что не так с гонщиками, которые преклоняют колено
Формула 1

Попов рассказал, что не так с гонщиками, которые преклоняют колено

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.