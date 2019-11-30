Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
28 нояб.
-
01 дек.
Гонка через
16 Часов
:
42 Минут
:
26 Секунд
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Мать Райкконена хочет, чтобы он ушел из Ф1 через год

Поделились
Комментарии
Мать Райкконена хочет, чтобы он ушел из Ф1 через год
Автор:
, Редактор
30 нояб. 2019 г., 19:55

По словам Паулы Райкконен, экс-чемпион мира должен дать отдых семье, пока в гонках высшего уровня не стал выступать уже начавший гоночную карьеру сын Кими.

Кими Райкконен является самым возрастным пилотом в Формуле 1. В октябре экс-чемпиону  исполнилось 40 лет, однако он проведет в чемпионате мира еще один сезон. При этом в семье гонщика надеются, что в конце следующего года финский пилот завершит карьеру.

«Я рассчитываю, что в следующем году Кими проведет последний сезон в Ф1, – цитирует мать Кими Паулу Райкконен финское издание Ilta Sanomat. – Я и так годами подстраивалась под его расписание. Смотрела все его выступления, следила за каждым чемпионатом . Надеюсь, в 2021 году смогу расслабиться».

Впрочем, Паула Райкконен не исключает, что гонки по-прежнему будут для нее весьма – из-за сына Кими, Робина Райкконена: «Робин прошлым летом уже начал выступлать в картинге. И он так напоминает молодого Кими».

Читайте также:

Следующая новость
Грожан об инциденте с Квятом: Я чуть механика не сбил!

Предыдущая новость

Грожан об инциденте с Квятом: Я чуть механика не сбил!

Следующая новость

Победители всех квалификаций Формулы 1 сезона-2019

Победители всех квалификаций Формулы 1 сезона-2019
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Кими Райкконен В Магазин
Автор Сергей Иванов

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Гонка Старт через
16 Часов
:
42 Минут
:
26 Секунд
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
01:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
05:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
02:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
05:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Квят и Ferrari снова сделали это. Герои и неудачники квалификации в Абу-Даби

2
Формула 1

Вольф спокойно отнесся к переговорам Хэмилтона с Ferrari

3
Формула 1

Грожан об инциденте с Квятом: Я чуть механика не сбил!

4
Формула 1

Леклер сломал план Ferrari, поставив Medium во втором сегменте

5
Формула 1

Почему Леклер слишком поздно выехал из боксов? Отвечает Бинотто

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

Гран При Абу-Даби: лучшие фото субботы
F1

Гран При Абу-Даби: лучшие фото субботы

Победители всех квалификаций Формулы 1 сезона-2019
F1

Победители всех квалификаций Формулы 1 сезона-2019

Мать Райкконена хочет, чтобы он ушел из Ф1 через год
F1

Мать Райкконена хочет, чтобы он ушел из Ф1 через год

Грожан об инциденте с Квятом: Я чуть механика не сбил!
F1

Грожан об инциденте с Квятом: Я чуть механика не сбил!

Сайнс назвал поражение от Норриса в квалификациях раздутым
F1

Сайнс назвал поражение от Норриса в квалификациях раздутым

Расписание

WEC
Билеты
Партнер проекта
12 дек.
Билеты
30 янв.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.