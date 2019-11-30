Мать Райкконена хочет, чтобы он ушел из Ф1 через год
По словам Паулы Райкконен, экс-чемпион мира должен дать отдых семье, пока в гонках высшего уровня не стал выступать уже начавший гоночную карьеру сын Кими.
Кими Райкконен является самым возрастным пилотом в Формуле 1. В октябре экс-чемпиону исполнилось 40 лет, однако он проведет в чемпионате мира еще один сезон. При этом в семье гонщика надеются, что в конце следующего года финский пилот завершит карьеру.
«Я рассчитываю, что в следующем году Кими проведет последний сезон в Ф1, – цитирует мать Кими Паулу Райкконен финское издание Ilta Sanomat. – Я и так годами подстраивалась под его расписание. Смотрела все его выступления, следила за каждым чемпионатом . Надеюсь, в 2021 году смогу расслабиться».
Впрочем, Паула Райкконен не исключает, что гонки по-прежнему будут для нее весьма – из-за сына Кими, Робина Райкконена: «Робин прошлым летом уже начал выступлать в картинге. И он так напоминает молодого Кими».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Кими Райкконен В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Мать Райкконена хочет, чтобы он ушел из Ф1 через год
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