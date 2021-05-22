Мастер-класс от Феттеля, пенсия для Алонсо. Герои и неудачники квалификации в Монако

Герои

Шарль Леклер

Все очевидно: автор первого поула Ferrari за полтора года не мог не стать героем. Особенно учитывая нелегкий путь к этому достижению.

Монегаск пропустил почти всю первую тренировку. Стал лучшим во второй, но в третьей уступал своему партнеру Карлосу Сайнсу. В квалификации Шарль тоже раскатывался постепенно: первый сегмент не выиграл, чуть-чуть опередил всех во втором, а потом выдал лучший круг уик-энда в третьем.

Возможно, стартовать с поула Леклеру завтра и не доведется. Но на сегодня он точно герой.

Шарль Леклер, Ferrari SF21 Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Себастьян Феттель

Себ сегодня преподал урок того, что многократный чемпион может сделать на опыте. Aston Martin в Монако явно не входит в пятерку лучших команд, да и по ходу сезона склонности прыгать выше головы команда не показала. Поэтому единственным шансом попасть в топ-10 сегодня для британцев была реализация чужих ошибок. И Феттель это сделал.

Едва не вылетев в первом сегменте, немец выдал свой лучший круг в решающий (для него) момент – в Q2. Пока Лэнс Стролл и Дэн Риккардо страдали, не выжимая из болидов максимум, Себастьян проехал чистенький круг и прошел дальше. В Q3 он до прежнего результата не допрыгнул, но это уже было не важно – Серхио Перес и Антонио Джовинацци остались позади, а зайти в топ-7 шансов не было.

Проехать чистый круг в нужное время это, конечно, не подвиг. Но что-то героическое в этом есть.

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR21 Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Антонио Джовинацци

Нам всю зиму обещали улучшение моторов Ferrari, но видимо, до конца дело не довели. Иначе как объяснить то, что именно в наименее зависимом от мощности двигателя Монако все клиенты Скудерии резко прибавили?

Alfa Romeo была сильна весь уик-энд и уже на тренировках заезжала в топ-10. Однако казалось, что итальянская команда остановится на подступах к третьему сегменту, уступив более сильным командам. С Кими Райкконеном все так и произошло. А вот Антонио Джовинацци собрался и последней попыткой в Q2 совершил (почти) невозможное.

Те 77 тысячных секунды, которые в итоге отделили Тони от Эстебана Окона, наверняка стали самыми важными для Alfa Romeo в этом сезоне. Ведь других появлений в Q3 у команды пока не было.

Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C41 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Неудачники

Шарль Леклер

Да-да, вы не ошиблись – лидер Ferrari попал сразу в обе части нашего списка. Скорость и результат монегаска на родной трассе, конечно, впечатлили. Но в конце он сам все испортил.

Иронично, что единственным, кто попал в аварию в квалификации, стал обладатель поула. Но вряд ли Шарлю найдет усмехнуться этой иронии, ведь сейчас его результат висит на краю. Если монокок или коробка передач на Ferrari монегаска окажутся повреждены, его первое место превратится в тыкву и старт с пит-лейна.

Стоило ли так рисковать, занимая первую строчку?

Шарль Леклер, Ferrari SF21 Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Льюис Хэмилтон

По надежности Льюис Хэмилтон сопоставим с автоматом Калашникова и персонажами Брюса Уиллиса. То есть вообще не дает сбоев. Но проруха бывает и на семикратного чемпиона.

Судя по всему, в Монако Mercedes совершенно не попала в настройки. Сам пилот после квалификации пожаловался на плохой зацеп, но не стоит забывать и о проблемах Mercedes с прогревом резины.

Однако, так можно объяснить лишь общие проблемы команды. А вот разницу в полсекунды между Хэмилтоном и Боттасом объяснить куда сложнее. Как и вспомнить, бывало ли подобное в прошлом.

Льюис Хэмилтон, Mercedes W12 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Фернандо Алонсо

Если провал семикратного чемпиона мира стал сенсацией, то страдания двукратного, к сожалению, уже особо не удивляют. Фернандо проиграл Эстебану Окону четвертую субботнюю дуэль подряд, причем минимальный разрыв между ними за эти четыре квалификации – пять позиций.

Алонсо был хорош в первом после возвращения этапе – в Бахрейне. Но с тех пор блеснуть испанцу не удается. Возможно, ему требуется время, чтобы вкатиться в Ф1 по новой. А может, возвращаться с пенсии все же не стоило.

Фернандо Алонсо, Alpine A521 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images