Гран При Тосканы запомнился сразу тремя серьезными авариями, две из которых были массовыми. Первое столкновение произошло еще на старте, когда из борьбы выбыли Макс Ферстаппен и Пьер Гасли.

Маршалам потребовалось пять кругов в режиме машины безопасности, чтобы подготовить трассу к рестарту. Однако как только гонка возобновилась, на стартовой прямой вновь случился завал.

На этот раз три машины оказались разбиты так сильно, что гонку пришлось остановить красным флагом. Авария завершила Гран При сразу для четверых пилотов. Один из ее участников, Антонио Джовинацци, рассказал, как все выглядело с его точки зрения.

Кроме прочего, итальянец назвал пилота, спровоцировавшего цепь столкновений.

«Авария была очень жесткая. Я ехал на шестой передаче по прямой, и единственная хорошая новость в том, что никто не пострадал. Ситуация была очень опасная.

Мы получили информацию об отъезде сейфти-кара и стали готовиться к рестарту. Я был 14-м, позади Латифи. Не хочу тыкать ни в кого пальцем, я уже бывал в подобной ситуации в GP2 в Баку в 2016-м.

Тогда Мацуситу отстранили на одну гонку: пытаясь сохранить позицию он сначала ускорился, а затем резко затормозил, создав хаос. Тогда мне удалось избежать столкновений и отыграть много позиций. В этот раз получилось иначе.

Я ехал позади Латифи, увидел, что он начинает ускоряться. Загорелись зеленые огни и на записи я увидел, что Магнуссен тоже стал газовать. Но потом Кевин затормозил, внезапно для ехавшего за ним Латифи. Тому удалось увернуться влево, лишь слегка задев Магнуссена.

Когда Williams, ехавший передо мной, свернул, я оказался прямо позади Haas и уже ничего не мог поделать. То же самое случилось с Сайнсом, который был позади меня. Для него все было даже хуже, потому что перед ним было сразу две машины.

Я слышал по радио, что сейфти-кар уедет, увидел, что машины передо мной ускоряются, и сделал то же самое. Я видел только заднюю часть Williams, а потом дорога внезапно оказалась перекрыта.

К сожалению, я въехал в машину Магнуссена, а в меня въехал Сайнс. Разница в скорости была высока, я ехал на 270 км/ч».

Дополнительная информация: Роберто Кинкеро