Масса заверил, что тяжба против Ф1 не испортила их отношений с Доменикали
Гонщик рассказал, что они с бывшим главой Ferrari остаются хорошими друзьями, даже несмотря на события последних месяцев
Фелипе Масса решил доказать Формуле 1, что именно его следует считать чемпионом мира 2008 года. Эта немного странная история началась почти год назад с интервью Берни Экклстоуна по поводу событий 15-летней давности и к августу вылилась в претензии адвокатов бразильца к FIA и Ф1.
Боссы спорта пообещали дать какой-то ответ до 15 ноября.
При этом нынешний босс Больших Призов Стефано Доменикали – один из тех, кому юристы гонщика адресовали свое послание наравне с президентом FIA Мохаммедом Бин Сулайемом – хорошо знаком Фелипе по совместной работе в Ferrari.
Когда Фелипе не без сложностей приехал на домашний Гран При, который в минувший уик-энд проходил в Сан-Паулу, то рассказал, что его нынешняя тяжба никак не повлияла на отношения с Доменикали.
«Стефано остается моим большим другом, – заверил бразилец. отвечая в паддоке на вопрос Motorsport.com. – Мы продолжаем общаться, не касаясь только темы происходящего [вокруг тяжбы]. На самом деле, добавить тут нечего».
Масса добавил, что его претензии адресованы вовсе не конкретным персоналиям: «В конце концов, компании остались теми же, сменились только люди – и в Ф1, и в FIA. И я очень надеюсь, что те, кто руководят сейчас, сделают все правильно, в интересах справедливости и спорта. И то, что случилось в прошлом, никогда не повторится впредь».
Фото: Sutton Images
Авария Нельсона Пике-младшего, Renault R28. на Гран При Сингапура 2008 года
Фелипе добавил, что в итоге Ф1 все же пригласила его на «Интерлагос», но только как частное лицо.
«Я здесь не как посол Ф1, – сказал он. – В этом качестве я должен был присутствовать в Монце, Японии и Лас-Вегасе.
Но после всего, что произошло, меня все же позвали сюда. И я считаю, что это правильно. К тому же, мне действительно приятно оказаться в паддоке.
Это моя жизнь, я всегда рад чувствовать себя частью этого мира. Особенно здесь, в Бразилии».
«Я понял, что должен действовать сам»
При этом бывший гонщик заверил, что уверен в положительном для себя исходе противостояния с Формулой 1.
«Иначе бы меня здесь не было, – объяснил он. – Я не адвокат, но у нас этим вопросом занимается хорошая команда. Я верю в правосудие.
Важнее всего то, что с момента, когда я в 2009 году узнал правду о [реальных причинах аварии Нельсона Пике в] Сингапуре и до настоящего времени вся эта история не кажется мне честной.
И я всегда резко высказывался о тех событиях, так как это не спорт. И сейчас, по прошествии 15 лет, мы видим, что люди знают, что произошло, но при этом ничего не делают. Именно поэтому я понял, что должен действовать сам».
Он добавил: «Мы ждем ответа на свое письмо. А после этого будем решать, как действовать дальше».
Фото: Эндрю Ферраро / Motorsport Images
Фелипе Масса, Ferrari F2008, победитель Гран При Бразилии 2008 года
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