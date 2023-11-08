Масса заверил, что тяжба против Ф1 не испортила их отношений с Доменикали

Фелипе Масса решил доказать Формуле 1, что именно его следует считать чемпионом мира 2008 года. Эта немного странная история началась почти год назад с интервью Берни Экклстоуна по поводу событий 15-летней давности и к августу вылилась в претензии адвокатов бразильца к FIA и Ф1.

Боссы спорта пообещали дать какой-то ответ до 15 ноября.

При этом нынешний босс Больших Призов Стефано Доменикали – один из тех, кому юристы гонщика адресовали свое послание наравне с президентом FIA Мохаммедом Бин Сулайемом – хорошо знаком Фелипе по совместной работе в Ferrari.

Когда Фелипе не без сложностей приехал на домашний Гран При, который в минувший уик-энд проходил в Сан-Паулу, то рассказал, что его нынешняя тяжба никак не повлияла на отношения с Доменикали.

«Стефано остается моим большим другом, – заверил бразилец. отвечая в паддоке на вопрос Motorsport.com. – Мы продолжаем общаться, не касаясь только темы происходящего [вокруг тяжбы]. На самом деле, добавить тут нечего».

Масса добавил, что его претензии адресованы вовсе не конкретным персоналиям: «В конце концов, компании остались теми же, сменились только люди – и в Ф1, и в FIA. И я очень надеюсь, что те, кто руководят сейчас, сделают все правильно, в интересах справедливости и спорта. И то, что случилось в прошлом, никогда не повторится впредь».

Фото: Sutton Images Авария Нельсона Пике-младшего, Renault R28. на Гран При Сингапура 2008 года

Фелипе добавил, что в итоге Ф1 все же пригласила его на «Интерлагос», но только как частное лицо.

«Я здесь не как посол Ф1, – сказал он. – В этом качестве я должен был присутствовать в Монце, Японии и Лас-Вегасе.

Но после всего, что произошло, меня все же позвали сюда. И я считаю, что это правильно. К тому же, мне действительно приятно оказаться в паддоке.

Это моя жизнь, я всегда рад чувствовать себя частью этого мира. Особенно здесь, в Бразилии».

«Я понял, что должен действовать сам»

При этом бывший гонщик заверил, что уверен в положительном для себя исходе противостояния с Формулой 1.

«Иначе бы меня здесь не было, – объяснил он. – Я не адвокат, но у нас этим вопросом занимается хорошая команда. Я верю в правосудие.

Важнее всего то, что с момента, когда я в 2009 году узнал правду о [реальных причинах аварии Нельсона Пике в] Сингапуре и до настоящего времени вся эта история не кажется мне честной.

И я всегда резко высказывался о тех событиях, так как это не спорт. И сейчас, по прошествии 15 лет, мы видим, что люди знают, что произошло, но при этом ничего не делают. Именно поэтому я понял, что должен действовать сам».

Он добавил: «Мы ждем ответа на свое письмо. А после этого будем решать, как действовать дальше».