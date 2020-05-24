Масса: Я знаю, в каком состоянии Шумахер

Фелипе Масса был напарником Михаэля Шумахера в его последний год выступлений за Ferrari. Семикратный чемпион выступал наставником бразильца, и они продолжали тесно общаться после ухода Михаэля из Ф1.

С декабря 2013 года Шумахер восстанавливается от черепно-мозговой травмы, полученной на горнолыжном склоне. Семья гонщика не рассказывает о его текущем состоянии публики. Масса признался, что от него этого не скрывают, но рассказывать публично о здоровье Шумахера он тоже не будет.

«Я знаю, как он, у меня есть информация об этом, – цитирует Массу FOX Sports. – У меня всегда были с ним тесные отношения. С его женой Кориной я знаком меньше, она не так часто приезжала на гонки.

Главное, что мы знаем: у него непростая ситуация, он на тяжелой стадии. И мы должны относиться с уважением к пожеланиям его семьи. Они не хотят раскрывать информацию, так кто я такой, чтобы делать это?»

«Я каждый день молюсь, чтобы ему стало лучше, чтобы он снова приехал на трассу. Особенно теперь, когда его сын выступает в гонках. Я надеюсь, однажды это случится».