Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
38 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
52 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
66 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
94 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
101 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
115 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
122 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
136 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
150 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
157 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
171 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
185 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Масса: Я знаю, в каком состоянии Шумахер

Поделились
Комментарии
Масса: Я знаю, в каком состоянии Шумахер
Автор:
, редактор
24 мая 2020 г., 13:29

Бразильский пилот отказался рассказать о здоровье бывшего напарника

Фелипе Масса был напарником Михаэля Шумахера в его последний год выступлений за Ferrari. Семикратный чемпион выступал наставником бразильца, и они продолжали тесно общаться после ухода Михаэля из Ф1.

С декабря 2013 года Шумахер восстанавливается от черепно-мозговой травмы, полученной на горнолыжном склоне. Семья гонщика не рассказывает о его текущем состоянии публики. Масса признался, что от него этого не скрывают, но рассказывать публично о здоровье Шумахера он тоже не будет.

«Я знаю, как он, у меня есть информация об этом, – цитирует Массу FOX Sports. – У меня всегда были с ним тесные отношения. С его женой Кориной я знаком меньше, она не так часто приезжала на гонки.

Главное, что мы знаем: у него непростая ситуация, он на тяжелой стадии. И мы должны относиться с уважением к пожеланиям его семьи. Они не хотят раскрывать информацию, так кто я такой, чтобы делать это?»

«Я каждый день молюсь, чтобы ему стало лучше, чтобы он снова приехал на трассу. Особенно теперь, когда его сын выступает в гонках. Я надеюсь, однажды это случится».

Читайте также:

Следующая новость
Уэббер: Пара с Феттелем – не проблема для Хэмилтона

Предыдущая новость

Уэббер: Пара с Феттелем – не проблема для Хэмилтона

Следующая новость

Эйткен ушел из Renault из-за Алонсо

Эйткен ушел из Renault из-за Алонсо
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Михаэль Шумахер В Магазин , Фелипе Масса В Магазин
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Анализ: Сайнс занял в Ferrari место Квята?

2
IndyCar

10 знаменитых эпизодов самой грандиозной гонки США

3
Формула 1

Култхард нашел для Феттеля место в Формуле 1

4
NASCAR Cup

Попов разочаровался в российских болельщиках Формулы 1

5
Формула 1

Искусство уйти. 11 пилотов, которые не смогли красиво расстаться с Ф1

Последние видео

Эмоции Фелипе Массы на Гран При Бразилии – эпизод фильма «Герои» 01:12
Формула 1

Эмоции Фелипе Массы на Гран При Бразилии – эпизод фильма «Герои»

Финал карьеры Михаэля Шумахера в фильме «Герои» 00:51
Формула 1

Финал карьеры Михаэля Шумахера в фильме «Герои»

Не та «Каталунья». Что если проехать трассу в Барселоне в альтернативном направлении? 01:38
Формула 1

Не та «Каталунья». Что если проехать трассу в Барселоне в альтернативном направлении?

Карантинный вариант. Как выглядит трасса в Венгрии в обратном направлении 01:35
Формула 1

Карантинный вариант. Как выглядит трасса в Венгрии в обратном направлении

Монреаль другими глазами. Что если проехать круг в Канаде задом наперед? 01:26
Формула 1

Монреаль другими глазами. Что если проехать круг в Канаде задом наперед?

Самое важное:

Эйткен ушел из Renault из-за Алонсо
F1

Эйткен ушел из Renault из-за Алонсо

Масса: Я знаю, в каком состоянии Шумахер
F1

Масса: Я знаю, в каком состоянии Шумахер

Уэббер: Пара с Феттелем – не проблема для Хэмилтона
F1

Уэббер: Пара с Феттелем – не проблема для Хэмилтона

Анализ: Сайнс занял в Ferrari место Квята?
F1

Анализ: Сайнс занял в Ferrari место Квята?

В Монако оценили потери от отмены Гран При почти в 100 миллионов евро
F1

В Монако оценили потери от отмены Гран При почти в 100 миллионов евро

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.