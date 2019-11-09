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Формула 1 / Новость

Масса спрогнозировал будущее Ф1: Леклер выиграет титул раньше Ферстаппена

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Масса спрогнозировал будущее Ф1: Леклер выиграет титул раньше Ферстаппена
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор: Роберто Кинкеро
9 нояб. 2019 г., 09:56

По мнению бывшего пилота Гран При, из двух молодых звезд спорта раньше победить в чемпионате сможет Шарль Леклер.

Бразилец выступал в Формуле 1 на протяжении 16 лет и едва не стал чемпионом мира в сезоне-2008. Сейчас он продолжает карьеру в Формуле Е, но регулярно приезжает на Гран При.

Говоря о героях наших дней, 38-летний бразилец предположил, что Шарлю Леклеру по силам выиграть свой первый чемпионский титул раньше, чем Максу Ферстаппену.

«Он очень талантливый парень, – оценил Фелипе монегаска в интервью Motorsport.com. – Больше всего меня потрясает его умение думать и его способность справляться с прессингом. 

Не могу сказать, быстрее он Ферстаппена или медленнее, но семь поулов в дебютном сезоне за Ferrari говорят сами за себя. Порой он допускает ошибки, но думаю, мы должны учитывать. что пока у него не так много опыта в Ф1, ведь он проводит свой первый сезон в топ-команде.

Он – будущий чемпион, и думаю, что ждать его успеха совсем недолго. Вполне допускаю, что он может выиграть титул даже раньше Ферстаппена».

Масса, который хорошо знаком с особенностями работы в Ferrari, добавил, что достижения Леклера еще более значимы именно потому, что он добился их в составе команды из Маранелло.

Бразилец отметил: «Там вы должны быть готовы ко всему. Уметь справляться с прессингом медиа, болельщиков, а также своим собственным – он неизбежен, когда вы выступаете за Ferrari. 

Это непросто, но Шарль справляется просто замечательно. Он хороший парень – и гораздо умнее, чем многие думают».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фелипе Масса В Магазин , Макс Ферстаппен В Магазин , Шарль Леклер
Автор Джонатан Нобл

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