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Фелипе Массу можно назвать пилотом, который ближе всех подошел к титулу чемпиона Формулы 1, но так и не завоевал его (хотя здесь у бразильского гонщика есть достойный конкурент, Стирлинг Мосс).

За рулем алой машины Фелипе одержал 11 побед, однако при упоминании его имени первыми на память приходят все же не они, а фраза «Фернандо быстрее тебя» и драма в Сан-Паулу с поражением от Льюиса Хэмилтона в споре за звание сильнейшего пилота 2008 года.

Недавно Масса рассказал о начале своих взаимоотношений со Скудерией – прежде он умалчивал об этой любопытной истории. Речь о секретном пункте в его первом контракте – молодой бразилец в 2006 году стал напарником звездного Михаэля Шумахера, сменив в Маранелло своего соотечественника Рубенса Баррикелло.

Но история его отношений с Ferrari, как оказалось, началась задолго до этого.

«[В 2000 году] я стал чемпионом в итальянской и европейской Формуле Renaulr 2.0, – поведал Масса в фильме Motorsport Heroes. – После этого многие команды захотели подписать со мной контракт.

Ferrari устроила встречу в Маранелло. Я даже и не догадывался, но к тому моменту они уже долгое время следили за мной – у них было очень много данных с тестов и гонок, вся телеметрия. Они сказали: "Что, парень, мы хотим взять тебя в молодежную программу Ferrari". До того момента никакой молодежной программы у них не было.

От меня требовалось только одно: никому об этом не говорить. История должна была храниться в тайне».

Фелипе продолжил: «Так я подписал соглашение на восемь лет. Но поделиться этой радостью мог только со своими родными. Это оказалось невероятно сложным условием.

Вскоре я оказался в Sauber, где использовали моторы Ferrari. А потом мне вновь позвонили из Маранелло, и с 2006 года я перешел к ним. Так сбылась моя мечта».

Масса гонялся за Скудерию до конца 2013 года, после чего перешел в Williams. Он попрощался было с Ф1 в конце 2016-го, но затем вернулся еще на год, когда команда из Гроу осталась без ушедшего в Mercedes Валттери Боттаса.

В настоящее время 41-летний бразилец возобновил карьеру и выступает в национальном «кузовном» чемпионате. Также он постепенно продвигается по карьерной лестнице в FIA, где сейчас руководит комиссией гонщиков.