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Формула 1 / Самое интересное

Масса рассказал о секретном контракте с Ferrari

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6 апр. 2020 г., 10:20

Бразильский гонщик начал выступать за итальянскую команду в Формуле 1 в 2006 году. Но контракт со Скудерией был подписан гораздо раньше. Об этом бразилец рассказал на съемочной площадке документального фильма «Герои»

За свою карьеру в Формуле 1 Фелипе Масса выиграл 11 гонок, 41 раз поднимался на подиум, 16 раз победил в квалификациях и 15 раз показал лучший круг в гонке. В 2008 году в борьбе за титул бразилец уступил Льюису Хэмилтону одно очко, а судьба чемпионства решилась за пару поворотов до финиша.

Теперь Фелипе Масса стал одним из главных героев документального фильма «Герои», созданного по инициативе Motorsport.com. На съемках картины бразилец среди прочего вспомнил обстоятельства подписания своего контракта с Ferrari – контракта, заключенного задолго до того, как Масса вывел машину итальянской команды на старт гонки Ф1.

«В 1999 году я выиграл итальянский и европейский чемпионат в Формуле Renault. После этого много кто хотел подписать со мной контракт. А один человек организовал мне встречу с Ferrari. И оказалось, что они внимательно наблюдали за мной – что я делаю на тестах, как провожу гонки, как выглядит моя телеметрия.

В итоге мне сказали: в Формулу 1 тебе, конечно, рано – но мы готовы подписать с тобой контракт. Раньше такого никогда не случалось. Но это должно было остаться в секрете – никому нельзя рассказывать».

Фелипе Масса и Том Кристенсен на съемках фильма

Фелипе Масса и Том Кристенсен на съемках фильма

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

«Я подписал контракт с Ferrari – и не мог никому об этом сообщить, разве что членам семьи! Это было непросто.

В итоге сначала я выступал за Sauber, который использовал моторы Ferrari. А однажды мне позвонили и сказали, что Ferrari выбрала меня одним из своих гонщиков на очередной сезон. Это был момент, когда сбылась мечта всей моей жизни».

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Больше интересных подробностей о карьере Фелипе Массы можно узнать, посмотрев фильм «Герои» целиком. Это можно сделать прямо сейчас на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». А если понравится – посмотреть еще несколько увлекательных документальных лент, снятых при участии Motorsport.com.

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