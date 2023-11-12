Формула 1
Новость

Масса рассказал, как Алонсо психологически уничтожил его в Ferrari

Фелипе вспомнил события десятилетней давности, когда они вместе с двукратным чемпионом мира выступали за Скудерию – и бразилец на себе испытал все особенности такого партнерства

Автор Эзель Тан
Опубликованная
Подиум: Фелипе Масса, Ferrari, второе место, Фернандо Алонсо, Ferrari, победитель гонки

Фернандо Алонсо пришел в Ferrari перед стартом сезона 2010 года и сразу утвердился в роли лидера команды, хотя его напарник Фелипе Масса был воспитанником Скудерии и защищал ее цвета на протяжении четырех предыдущих сезонов.

Тем же летом на Гран При Германии гоночный инженер Роб Смедли сказал по ходу Гран При Германии памятные слова: «Фелипе, Фернандо быстрее тебя». Вышло так, что эта реплика стала для бразильца девизом на все то время, что они с Алонсо выступали вместе. 

Статистика красноречива: испанец взял верх в квалификациях со счетом 59:18, а в гонках его перевес был даже более весомым – 65:12.

К 2013-му внутренняя ситуация окончательно испортилась, и Масса покинул Маранелло, продолжив карьеру в Williams. По прошествии десяти лет бразильский экс-пилот рассказал о том, что в то время творилось в Ferrari.

«На самом деле, вне трассы мы всегда отлично ладили между собой, – объяснил он, став гостем подкаста Track Limits. – И в плане личностных отношений ни разу не возникало никаких конфликтов. 

Просто его обычный подход [к работе] состоял в том, чтобы действовать силовыми методами. У него было немало власти и влияния в команде, и он постоянно использовал их для решения любых вопросов. В итоге это привело к внутреннему расколу.

Да, это далеко не самый лучший вариант действий, но такой уж человек Фернандо сам по себе. А когда Ferrari разделилась на два лагеря, это сыграло против нее. ».

Читайте также:

  

Фелипе Масса, Ferrari F10, Фернандо Алонсо, Ferrari F10. 2010 год

Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Фелипе Масса, Ferrari F10, Фернандо Алонсо, Ferrari F10. 2010 год

Масса продолжил: «На самом деле, чтобы обогнать его, нужно было по-настоящему постараться. Но во многих случаях мы были вровень – и всякий раз что-то неизменно происходило, так как вольно или невольно он оказывал на меня психологическое давление. Я допускал ошибки, или случалось что-то еще не слишком приятное…

Это было нечестно. Я не могу сказать, что команда делала что-то неправильно, но все подавалось таким образом, будто так оно и должно быть – хотя мне это совсем не нравилось. 

Помню, как в одном сезоне мы начали активно работать на симуляторе и поначалу вместе с Алонсо уделяли этому много сил. А потом, где-то в середине года, он сказал, что больше не хочет заниматься этим, так как не видит результатов.  

И он просто прекратил эту работу – а я продолжал, так как для команды чемпионат складывался сложно, и нужно было помогать ей. А потом мы приехали в Сингапур и он там выиграл.

После того Гран При президент Ferrari Лука ди Монтедземоло вышел к прессе и сказал: "Фернандо работал изо всех сил, он неделями вкалывал на базе по ходу брифингов с инженерами и на симуляторе". Слышать такое было невероятно. 

Когда происходит подобное, ты понимаешь, что тебя считают лишь номером два. Подобные вещи просто уничтожают тебя психологически». 

Фелипе Масса ушел из Формулы 1 в конце 2017 года. Фернандо Алонсо продолжает выступления в чемпионате – недавно 42-летний гонщик заявил, что даже не думает о завершении карьеры.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Предыдущая новость Что позволило AlphaTauri прибавить под конец сезона? В команде рассказали
Больше от
Эзель Тан
«Это вообще не Формула 1». Берни прошелся по Гран При Лас-Вегаса

«Это вообще не Формула 1». Берни прошелся по Гран При Лас-Вегаса

Формула 1
Гран При Лас-Вегаса

«Это вообще не Формула 1». Берни прошелся по Гран При Лас-Вегаса «Это вообще не Формула 1». Берни прошелся по Гран При Лас-Вегаса

Эксперт: бразильская неудача помешает Mercedes в предстоящих гонках

Эксперт: бразильская неудача помешает Mercedes в предстоящих гонках

Формула 1
Гран При Лас-Вегаса

Эксперт: бразильская неудача помешает Mercedes в предстоящих гонках Эксперт: бразильская неудача помешает Mercedes в предстоящих гонках

Ральф Шумахер попросил не сравнивать Ферстаппена с Сенной и Михаэлем

Ральф Шумахер попросил не сравнивать Ферстаппена с Сенной и Михаэлем

Формула 1

Ральф Шумахер попросил не сравнивать Ферстаппена с Сенной и Михаэлем Ральф Шумахер попросил не сравнивать Ферстаппена с Сенной и Михаэлем

Фернандо Алонсо
Больше от
Фернандо Алонсо
«Помню, была пандемия…». Алонсо раскрыл детали возвращения в Ф1 и перехода в AMR

«Помню, была пандемия…». Алонсо раскрыл детали возвращения в Ф1 и перехода в AMR

Формула 1

«Помню, была пандемия…». Алонсо раскрыл детали возвращения в Ф1 и перехода в AMR «Помню, была пандемия…». Алонсо раскрыл детали возвращения в Ф1 и перехода в AMR

Что мировые СМИ написали о Гран При Бразилии

Что мировые СМИ написали о Гран При Бразилии

Формула 1
Гран При Бразилии

Что мировые СМИ написали о Гран При Бразилии Что мировые СМИ написали о Гран При Бразилии

Алонсо: Я от Шумахера в Имоле-2005 не защищался так, как от Переса в Бразилии

Алонсо: Я от Шумахера в Имоле-2005 не защищался так, как от Переса в Бразилии

Формула 1
Гран При Бразилии

Алонсо: Я от Шумахера в Имоле-2005 не защищался так, как от Переса в Бразилии Алонсо: Я от Шумахера в Имоле-2005 не защищался так, как от Переса в Бразилии

Ferrari
Больше от
Ferrari
«Много ходят вокруг да около». Уиндзор указал на слабое место Ferrari

«Много ходят вокруг да около». Уиндзор указал на слабое место Ferrari

Формула 1

«Много ходят вокруг да около». Уиндзор указал на слабое место Ferrari «Много ходят вокруг да около». Уиндзор указал на слабое место Ferrari

Галерея: Ferrari подготовила ретро-ливрею для Лас-Вегаса

Галерея: Ferrari подготовила ретро-ливрею для Лас-Вегаса

Формула 1
Гран При Лас-Вегаса

Галерея: Ferrari подготовила ретро-ливрею для Лас-Вегаса Галерея: Ferrari подготовила ретро-ливрею для Лас-Вегаса

СМИ разузнали точную причину аварии Леклера

СМИ разузнали точную причину аварии Леклера

Формула 1
Гран При Бразилии

СМИ разузнали точную причину аварии Леклера СМИ разузнали точную причину аварии Леклера

Самое важное:

«Это вообще не Формула 1». Берни прошелся по Гран При Лас-Вегаса

«Это вообще не Формула 1». Берни прошелся по Гран При Лас-Вегаса

F1 Формула 1
Гран При Лас-Вегаса

«Это вообще не Формула 1». Берни прошелся по Гран При Лас-Вегаса «Это вообще не Формула 1». Берни прошелся по Гран При Лас-Вегаса

Масса рассказал, как Алонсо психологически уничтожил его в Ferrari

Масса рассказал, как Алонсо психологически уничтожил его в Ferrari

F1 Формула 1

Масса рассказал, как Алонсо психологически уничтожил его в Ferrari Масса рассказал, как Алонсо психологически уничтожил его в Ferrari

Что позволило AlphaTauri прибавить под конец сезона? В команде рассказали

Что позволило AlphaTauri прибавить под конец сезона? В команде рассказали

F1 Формула 1

Что позволило AlphaTauri прибавить под конец сезона? В команде рассказали Что позволило AlphaTauri прибавить под конец сезона? В команде рассказали

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Малайзии

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Малайзии

MGP MotoGP
Гран При Малайзии

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Малайзии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Малайзии

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.