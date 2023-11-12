Масса рассказал, как Алонсо психологически уничтожил его в Ferrari
Фелипе вспомнил события десятилетней давности, когда они вместе с двукратным чемпионом мира выступали за Скудерию – и бразилец на себе испытал все особенности такого партнерства
Фернандо Алонсо пришел в Ferrari перед стартом сезона 2010 года и сразу утвердился в роли лидера команды, хотя его напарник Фелипе Масса был воспитанником Скудерии и защищал ее цвета на протяжении четырех предыдущих сезонов.
Тем же летом на Гран При Германии гоночный инженер Роб Смедли сказал по ходу Гран При Германии памятные слова: «Фелипе, Фернандо быстрее тебя». Вышло так, что эта реплика стала для бразильца девизом на все то время, что они с Алонсо выступали вместе.
Статистика красноречива: испанец взял верх в квалификациях со счетом 59:18, а в гонках его перевес был даже более весомым – 65:12.
К 2013-му внутренняя ситуация окончательно испортилась, и Масса покинул Маранелло, продолжив карьеру в Williams. По прошествии десяти лет бразильский экс-пилот рассказал о том, что в то время творилось в Ferrari.
«На самом деле, вне трассы мы всегда отлично ладили между собой, – объяснил он, став гостем подкаста Track Limits. – И в плане личностных отношений ни разу не возникало никаких конфликтов.
Просто его обычный подход [к работе] состоял в том, чтобы действовать силовыми методами. У него было немало власти и влияния в команде, и он постоянно использовал их для решения любых вопросов. В итоге это привело к внутреннему расколу.
Да, это далеко не самый лучший вариант действий, но такой уж человек Фернандо сам по себе. А когда Ferrari разделилась на два лагеря, это сыграло против нее. ».
Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Фелипе Масса, Ferrari F10, Фернандо Алонсо, Ferrari F10. 2010 год
Масса продолжил: «На самом деле, чтобы обогнать его, нужно было по-настоящему постараться. Но во многих случаях мы были вровень – и всякий раз что-то неизменно происходило, так как вольно или невольно он оказывал на меня психологическое давление. Я допускал ошибки, или случалось что-то еще не слишком приятное…
Это было нечестно. Я не могу сказать, что команда делала что-то неправильно, но все подавалось таким образом, будто так оно и должно быть – хотя мне это совсем не нравилось.
Помню, как в одном сезоне мы начали активно работать на симуляторе и поначалу вместе с Алонсо уделяли этому много сил. А потом, где-то в середине года, он сказал, что больше не хочет заниматься этим, так как не видит результатов.
И он просто прекратил эту работу – а я продолжал, так как для команды чемпионат складывался сложно, и нужно было помогать ей. А потом мы приехали в Сингапур и он там выиграл.
После того Гран При президент Ferrari Лука ди Монтедземоло вышел к прессе и сказал: "Фернандо работал изо всех сил, он неделями вкалывал на базе по ходу брифингов с инженерами и на симуляторе". Слышать такое было невероятно.
Когда происходит подобное, ты понимаешь, что тебя считают лишь номером два. Подобные вещи просто уничтожают тебя психологически».
Фелипе Масса ушел из Формулы 1 в конце 2017 года. Фернандо Алонсо продолжает выступления в чемпионате – недавно 42-летний гонщик заявил, что даже не думает о завершении карьеры.
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