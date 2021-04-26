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Формула 1 / Новость

Масса: Проблемы Боттаса и Феттеля в голове

Автор:
, редактор

Экс-пилот Формулы 1 считает, что давление мешает Валттери и Себу показать скорость

Масса: Проблемы Боттаса и Феттеля в голове

Валттери Боттас тяжело начал сезон-2021. В Бахрейне он стал третьим, но не мог навязать борьбу двум лидерам, а в Имоле и вовсе сошел после аварии в борьбе за место в конце десятки.

Бывший пилот Ferrari и Williams Фелипе Масса считает, что проблемы финна связаны с психологическим давлением от выступления в одной команде с Льюисом Хэмилтоном. Самому Массе довелось побыть напарником Михаэля Шумахера и Фернандо Алонсо.

«Думаю, выступления Боттаса связаны с его психологическими проблемами, – сказал Масса La Gazzeta dello Sport. – Нелегко сравнивать себя с таким чемпионом, как Льюис Хэмилтон. То же самое происходит и с Феттелем. Они оба попали в деликатные ситуации».

Масса также похвалил Джорджа Расселла, с которым Боттас и столкнулся в Имоле. Британца считают претендентом на место Валттери в Mercedes.

«Джордж действительно превосходный пилот, хотя и ошибся в Имоле. Он заслужил свой шанс и, надеюсь, Mercedes рано или поздно его ему предоставит.

Я также ценю то, что он извинился [перед Боттасом], когда успокоился. То, что он смог признать неправоту – признак зрелости».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фелипе Масса , Себастьян Феттель , Валттери Боттас
Автор Иван Матушкин

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