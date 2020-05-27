Масса предсказал Феттелю завершение карьеры

Себастьян Феттель по-прежнему не сделал заявлений касательно своего будущего после ухода из Ferrari в конце 2020 года. По слухам, четырехкратный чемпион мира может завершить карьеру. Бывший гонщик Скудерии Фелипе Масса полагает, что вероятность такого исхода весьма высока.

«Себастьян всегда крайне сосредоточен на том, чего он хочет, – сказал Масса в подкасте Sky Sports. – И меня не удивит, если он решит завершить карьеру. В его ситуации для продолжения карьеры нужна команда, которая сможет уверить его, что ему надо остаться».

Масса добавил, что решение Феттеля и Ferrari прекратить сотрудничество не стало для него сюрпризом: «Я не был удивлен. Очень уважаю Себастьяна как пилота. Он многого достиг, выиграл много титулов и одержал много побед, в том числе и с Ferrari. Он много побеждал со Скудерией и боролся за титулы. И у него никогда не было чемпионской машины. Она была близка к этому, но никогда не была самой быстрой.

Его уход не удивителен. Чтобы оставаться в команде, надо быть на 100% уверенным, что и ты, и команда этого хотите. А в Ferrari решили пойти другим путем».

В 2021 году за Ferrari будут выступать Шарль Леклер и Карлос Сайнс.