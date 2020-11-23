Масса предрек Алонсо проблемы Шумахера

Фелипе Масса четыре года был напарником Фернандо Алонсо в Ferrari, неизменно уступая испанцу по итогам чемпионата.

Бразилец не раз говорил, что считает двукратного чемпиона мира сильнейшим напарником в карьере, однако возвращение Алонсо в Формулу 1 вызывает у Массы сомнения.

С 2021 года Алонсо начнет выступать за Renault, и Масса полагает, что два пропущенных сезона и не самая сильная машина могут помешать Фернандо вернуться на былой уровень.

«Фернандо это феномен, такой талант редко встретишь, – сказал Масса в интервью газете AS. – Но нельзя забывать, что он не выступал в Ф1 два года и идет в команду, которая не занимает ведущего положения. Все это может сыграть негативную роль, как было с Михаэлем [Шумахером].

Он тогда пропустил три года и на прежний уровень уже не вернулся. Возраст тоже важен: Фернандо будет 40 лет, а бороться он будет с 20-25-летними.

В то же время надо признать, что Фернандо настолько талантлив, что может хорошо справиться. А его возвращение точно полезно для Ф1».