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Формула 1 Новости

Масса поспорил с Марко: Гасли готов к Mercedes

Бразильский пилот высказал уверенность, что Пьер Гасли доказал право на выступление в топ-команде

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Масса поспорил с Марко: Гасли готов к Mercedes
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Наряду с Алексом Элбоном, Пьер Гасли стал одним из тех пилотов, кто, попав в Red Bull, не сумел адаптироваться специфичной управляемости болида и показать результат, близкий к скорости напарника Макса Ферстаппена. Однако, вернувшись в AlphaTauri, Гасли вновь поехал быстро и вскоре одержал первую победу в своей карьере, выиграв Гран При Италии 2020 года.

Возвращение в Red Bull для Гасли маловероятно, учитывая, что команда продлила контракт с Серхио Пересом. Однако появились слухи, что Гасли может заменить Льюиса Хэмилтона в Mercedes в случае, если тот досрочно завершит карьеру. Другой возможностью для Гасли может оказаться уход Даниэля Риккардо из McLaren, о возможности которого говорят все чаще.

Спортивный советник Red Bull Хельмут Марко успел заявить, что лучше, чем в AlphaTauri места Гасли не найти. Однако бывший вице-чемпион Формулы 1 Фелипе Масса с Марко не согласен.

«Гасли отлично выступает уже долгое время, – сказал экс-напарник Михаэля Шумахера. – Он был хорош весь уик-энд в Монако. Ему не повезло с красным флагом и стратегией, потому он не показал хорошего результата, но как гонщик выложился по полной.

Я думаю, он заслужил право выступать на быстрой машине, потому, что он доказал, что с правильной техникой готов бороться за победы. Я думаю, он готов быть в топ-команде».

Масса высоко оценил и скорость напарника Гасли, японца Юки Цуноды.

«Я думаю, что Цуноде не хватает стабильности, – пояснил бразилец. – На некоторых трассах он выглядит очень сильным. Он быстр в квалификациях, у него были успешные гонки, он показал, что способен обгонять. Но ему не хватает стабильности, а в Формуле 1 это очень важно».

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