Масса попробует добиться пересмотра итогов чемпионата Ф1 2008 года

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15 лет назад Нельсиньо Пике умышленно разбил машину на трассе «Марина-Бэй», чтобы обеспечить победу своему партнеру по Renault Фернандо Алонсо.

Льюис Хэмилтон финишировал в той гонке третьим – и именно эти очки позволили ему спустя месяц стать чемпионом мира, опередив Фелипе Массу в споре за титул по итогам драматичного финала на «Интерлагосе».

Сейчас стало известно, что боссы спорта еще до завершения того сезона узнали о характере аварии Пике, но не стали аннулировать результаты сингапурской гонки. И теперь Масса всерьез намерен разобраться, нет ли здесь правовых оснований, чтобы назвать именно его, а вовсе не Льюиса, обладателем титула…

Авария: Нельсон Пике-младший, Renault R28 Фото: Sutton Images

В сингапурской гонке Масса стартовал с поула и лидировал до 17-го круга, когда Пике отправил свою машину в стену. После этого бразилец поехал на пит-стоп, но механики Ferrari подвели своего пилота – один из них подал гонщику сигнал начинать движение, когда другой еще не вытащил шланг из заправочной горловины.

В итоге шланг заклинило и вырвало из заправочной машине, Массе пришлось останавливаться в конце пит-лейна, и из-за потери времени гонку он завершил лишь 13-м.

О том, что авария Пике является умышленной, стало известно только летом следующего 2009 года – от команды Renault тогда отвернулись спонсоры, а ее боссы Флавио Бриаторе и Пэт Симондс, подговорившие Нельсона, лишились своих постов.

Уже тогда Масса призывал FIA отменить результаты гонки, но получил ответ, что те уже утверждены и в соответствии с требованиями Международного спортивного кодекса не могут быть изменены после церемонии награждения по итогам сезона-2008.

Кроме того, проведенное федерацией расследование установило, что сам Алонсо и его гоночная бригада ничего не знали о замыслах руководства. В такой ситуации было сочтено несправедливым лишать испанца победы.

Механики Ferrari возвращаются в боксы с оторванным на пит-стопе Фелипе Массы топливозаправочным шлангом Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Фактор Экклстоуна

Вспомнить о старых событиях Массу заставили недавние слова бывшего коммерческого босса Ф1 Берни Экклстоуна, сказанные в интервью онлайн-изданию F1-Insider. 92-летний британец рассказал, что они с президентом FIA Максом Мосли узнали правду аварии уже по ходу сезона-2008.

«Мы решили ничего не предпринимать, – объяснил Берни. – Нам было важно защитить спорт и спасти его от громкого скандала. Именно поэтому я использовал самые ангельские выражения, чтобы убедить своего бывшего гонщика Нельсона Пике [старшего, отца Нельсиньо] на время сохранять молчание.

В тот момент действовало правило, по которому результаты становились неприкосновенными после проведения церемонии награждения. Так что Хэмилтону вручили большой кубок, и все успокоилось.

У нас уже тогда было достаточно информации, чтобы запустить расследование. Если следовать букве регламента, результаты гонки в Сингапуре и впрямь следовало отменить.

Тогда очки за нее были бы вычеркнуты из таблицы, и чемпионом стал бы Фелипе Масса, а не Хэмилтон».

Льюис стал в 2008-м чемпионом мира, опередив Массу на одно очко Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

Эти слова заставили Массу вспомнить былое.

В интервью Motorsport.com на этапе серии Stock Car Pro, где Фелипе сейчас продолжает карьеру, он рассказал: «В правилах сказано, что итоги чемпионата становятся неизменными с момента вручения трофеев – даже если позже выяснится факт подлога.

Еще в то время юристы Ferrari рассказали мне об этом правиле. Мы обращались к независимым адвокатам – те подтвердили, что ничего уже не сделать. Так что я смирился с той историей.

Но сейчас, спустя 15 лет, мы узнаем, что [бывший] владелец спорта знал обо всем еще в 2008-м вместе с президентом FIA – однако они ничего не сделали, так как не хотели запятнать имя Ф1.

Это весьма досадно – узнать сейчас, что результаты той гонки должны были быть отменены, и я получил бы титул. В конце концов, именно я потерял тогда больше всего. Так что нам нужно со всем этим разобраться».

Масса согласился, что его шансы добиться пересмотра невелики, но отметил, что попробовать все равно стоит.

«В правилах есть много всего, – объяснил он. – В каких-то странах никак нельзя исправить то, что было 15 лет назад.

Но я намерен внимательно изучить эту историю, понять законы и регламенты. У нас есть кое-какие идеи, что можно сделать».

Президент FOM Берни Экклстоун и Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG Фото: Алистер Стэли / Motorsport Images

Фелипе добавил, что финансовая сторона вопроса в данном случае не представляет для него интереса.

«Я бы никогда не затеял этого, если бы думал о деньгах, – объяснил он. – Мне важна справедливость.

Думаю, когда ты пострадал из-за чего-то, в чем не виноват, если у тебя украли результат, то должна восторжествовать спреведливость.

В этом случае правильно было отменить результаты гонки. И только правосудие может помочь здесь».

Победитель 11 Гран При напомнил, что в других дисциплинах уже были подобные прецеденты: «Такое уже случалось – вспомните [велогонщика] Лэнса Армстронга: когда доказали, что он использовал допинг, у него отобрали все титулы. Наш случай ничем не отличается».

Масса отметил, что пока не связывался с Ferrari по этому вопросу.

Фелипе Масса, Ferrari F2008, на Гран При Сингапура 2008 года Фото: Sutton Images

Что говорит регламент?

Если следовать нынешним правилам Ф1, есть впечатление, что у Фелипе нет шансов развернуть историю вспять.

В нынешней редакции Международный спортивный кодекс FIA отводит максимум 14 календарных дней на подачу любых протестов и требований о пересмотре. Этот срок в любом случае останавливается за четыре дня до церемонии награждения FIA.

Кроме того, в юридическом плане структура мирового автоспорта выстроена таким образом, что правом окончательного решения обладает Апелляционный суд – и всякий, кто выходит на старт соревнований, по умолчанию принимает такую ситуацию. Никакие другие суды не смогут помочь Массе.

Статья 1.3.1b Кодекса гласит, что спортсмены обязуются «безоговорочно подчиняться вышеизложенному, а также решениям спортивных властей и вытекающим из них последствиям».

В теории Фелипе может обратиться в Международный спортивный арбитраж (CAS) в Лозанне, но его решение не будет иметь для FIA никаких юридических последствий.

Согласно уставу FIA, вердикт CAS необходимо учитывать только в вопросах, связанных с допингом.

К слову, именно юридическая структура FIA привела к тому, что Mercedes отказалась от попыток оспорить итоги скандального Гран При Абу-Даби 2021 года.

В той ситуации глава команды Тото Вольф говорил: «Мы полагаем, что это очень серьезный прецедент, если говорить о правовой стороне дела. Если бы дело рассматривалось в гражданском суде, мы бы почти наверняка выиграли. Но вся проблема кроется в нынешней структуре с Апелляционным судом FIA.

Они установили собственные правила. И здесь есть разница между правдой и правосудием».

Чемпионский титул 2008 года стал первым в карьере Льюиса Хэмилтона – и единственным, который гонщик завоевал не за рулем Mercedes.