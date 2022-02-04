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В пятницу стало известно о ряде назначений в Международной автомобильной федерации, в которой в самом конце 2021 года сменился президент. Перестановки были утверждены Всемирным советом.

В частности, нового руководителя получила Комиссия гонщиков. Прежде ее возглавлял Том Кристенсен – девятикратный победитель «24 часов Ле-Мана» действительно пользовался авторитетом и уважением в профессиональном сообществе.

Однако датчанин предсказуемо лишился должности, так как на выборах главы FIA поддержал Грэма Стокера, который в итоге проиграл Мохаммеду Бин Сулайему. Теперь «мистер Ле-Ман» оставил свой пост, который достался Фелипе Массе.

40-летний бразилец, завершивший карьеру в Ф1 четыре года назад, сейчас занимается карьерой своего сына и, не сумев закрепиться в Формуле Е, выступает в национальном туринговом первенстве Stock Car. До недавнего времени он занимался в FIA вопросами картинга.

Также нового главу получила Комиссия по безопасности – орган, которые анализирует причину аварий и занимается средствами, механизмами и способами повысить безопасность во всех видах гонок. В частности, именно она недавно провела детальное расследование событий в Бахрейне, когда машина Ромена Грожана разломилась надвое и вспыхнула после удара о барьер на первом круге гонки.

Сэм Майкл начал работу в Ф1 в 1993 году в команде Lotus, откуда перешел в Jordan. С 2001-го австралиец работал в Williams, где стал одним из ключевых сотрудников, занимая должности главного инженера и технического директора.

В 2011-м Сэм стал спортивным директором McLaren, однако по прошествии четырех сезонов расстался с Ф1, вернулся домой и занялся преподаванием и консультативной деятельностью, а с 2016-го возглавил Австралийский институт гоночной безопасности, после чего вошел в Исследовательскую группу FIA.

Сэм Майкл, McLaren Фото: Райнер Эрнхард

50-летний специалист также получил место в Комиссии формульных гонок – что любопытно, ему досталось кресло экс-главы Force India Боба Фернли, который более не значится в списках руководящих органов FIA.

Прежний пост Массы, который руководил Комиссией картинга, достался Акбару Эбрагиму из Индии.

Дебора Майер сменила Мишель Мутон в роли президента по делам женщин в автоспорте.