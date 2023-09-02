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Масса отказался от роли посла Ф1 на время тяжбы с боссами спорта

Фелипе не приехал в Монцу и вообще временно сложил взятые на себя обязательства – объяснив, что это может привести к конфликту интересов

Адам Купер
Автор:
Фелипе Масса

Фелипе Масса входит в группу пилотов, имеющих контракт с Формулой 1 на работу в качестве посла. Похожую задачу выполняют и другие гоночные знаменитости недавнего прошлого – Мика Хаккинен, Жак Вильнев, Дэвид Култхард. Они не только находятся в паддоке по ходу Гран При в брендированной одежде, но и общаются с гостями и посещают мероприятия паддок-клуба. 

Однако у Массы недавно возникло серьезное препятствие для выполнение таких функций. Гонщик собрал команду юристов и начал тяжбу с FIA и Формулой 1 за изменение в свою пользу итогов борьбы за титул 2008 года.  

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Фелипе должен был приехать на Гран При Италии – он по-прежнему популярен у местных болельщиков благодаря 11 победам в составе Ferrari. Однако пилот объявил, что не появится в Монцу, а равно не будет послом Ф1 и на любом другом этапе, пока продолжается тяжба. 

Источник Motorsport.com сообщил, что это была не односторонняя инициатива – бразилец связался с боссами чемпионата, и стороны пришли к обоюдному согласию. При этом экс-пилот не отказался от посещения Гран При в частном порядке. 

Но есть основания говорить, что и таких визитов будет в ближайшее время предельно мало – совершенно очевидно, что появление Фелипе в паддоке неизменно вызовет огромный интерес представителей медиа и может привести к новому витку скандала.

Фелипе Масса

Фелипе Масса

Фото: Александр Триниц / Motorsport Images

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