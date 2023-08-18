Масса официально начал тяжбу за титул чемпиона Ф1 2008 года

Эта история началась в апреле, когда Фелипе Масса объявил, что изучает возможность в судебном порядке заполучить титул чемпиона Ф1, который он 15 лет назад проиграл Льюису Хэмилтону с разницей в одно очко.

Суть претензий гонщика состояла в том, что в сезоне-2008 боссы спорта во главе с Берни Экклстоуном не стали отменять итоги Гран При Сингапура, хотя знали, что в той гонке Нельсон Пике устроил умышленную аварию. Об этом сам Берни рассказал в марте этого года в интервью – однако в 2008-м он предпочел не оглашать эту информацию, чтобы избежать скандала.

История с Пике стала достоянием гласности много позже – только после официального награждения FIA, когда итоги сезона уже никак не могут быть пересмотрены. Узнав о реальном положении вещей, Масса пообещал собрать команду юристов и решить, как он будет действовать.

Как стало известно, на этой неделе бразилец направил письма с предварительными претензиями в FIA и FOM – в них он сообщил, что готов обратиться в суд.

В документе, который есть в распоряжении Motorsport.com, говорится, что гонщик считает себя «жертвой заговора», так как руководство спорта не предприняло действий в ситуации, когда должно было сделать это.

Письмо, адресованное главе Ф1 Стефано Доменикали и президенту FIA Мохаммеду Бин Сулайему, гласит, что шаги, совершенные в 2008 году «во избежание скандала», стоили Фелипе многих миллионов потерянных выплат и бонусов.

Авария Нельсона Пике-мл., Renault F1 Team R28, на Гран При Сингапура Фото: Sutton Images

«Говоря просто, господин Масса является законным чемпионом 2008 года, а Ф1 и FIA намеренно проигнорировали неправомерные действия, лишившие его этого титула, – сказано в тексте. – Господин Масса не может в точности оценить свои потери на данном этапе, но считает, что они могут превысить десятки миллионов евро. Но и эта сумма не покрывает серьезных моральных и репутационных потерь, понесенных господином Массой».

В письме руководству спорта отводится две недели на принятие каких-то мер, а в случае их отсутствия стороной бразильца будет подан иск в гражданский суд.

На серьезность дела указывает тот факт, что Берни Экклстоун, общаясь недавно с репортерами Reuters, внезапно заявил, что вовсе не помнит, как давал первоначальное интервью про сингапурские события.

Стоит добавить, что нормативная база FIA не предусматривает возможности подачи каких-либо протестов в случае, если с момента события прошло более 14 дней. Более того, в структуре федерации высшим судебным органом является собственный Апелляционный суд, и даже Международный спортивный арбитраж, который разбирает схожие прецеденты из других дисциплин, не имеет власти над FIA.

Тем временем в самой федерации подтвердили получение письма Массы и пообещали рассмотреть его, но отказались от каких-либо дополнительных комментариев.

Дополнительная информация: Эрик Габриэль