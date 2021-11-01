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Формула 1 Новости

Масса назвал главную проблему Ferrari

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По мнению бывшего пилота, команде не хватает спокойствия для упорной целеустремленной работы

Масса назвал главную проблему Ferrari

Фелипе Масса выступал за Ferrari в Формуле 1 с 2006 по 2013 годы, а в 2008 году был главной надеждой Скудерии на титул, проиграв в финале Льюису Хэмилтону всего одно очко. Начав выступление в паре с Михаэлем Шумахером, он застал времена наибольшего подъема итальянской команды.

Однако сейчас Ferrari ведет борьбу лишь за третье место в чемпионате, причем пока проигрывает ее McLaren. В интервью испанскому изданию AS Масса признался, что его это вовсе не удивляет.

«Я не удивлен проблемами Ferrari, – сказал Масса. – Их лучшими годами были времена с Шумахером, потом 2006, 2007, 2008… а с 2009 года они перестали быть ориентиром в чемпионате, и по-прежнему катятся в том же направлении.

Уже очень многое поменялось в команде. Но их главная проблема в том, что им не хватает спокойствия и рассудительности. Надеюсь, с 2022 года все поменяется и они вновь начнут побеждать. Я их поклонник, хотя это и не легко. Им нужно проделать очень эффективную работу, оставаясь при этом сосредоточенными и спокойными.

Проблема Ferrari не в гонщиках, а в машине. Леклер и Сайнс – отличные пилоты. Карлос много работает и показывает хорошую скорость, но опередить Леклера ему будет очень непросто. Однако в конечном итоге все будет зависеть от того, получат ли они достойные машины».

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