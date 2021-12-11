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Формула 1 Новости

Масса назвал действия Ферстаппена грязными

Автор:
, Ответственный редактор
Соавтор:
Эрик Габриэль

Побывав в Джидде, экс-пилот Формулы 1 высказал мнение о том, чем завершится борьба за титул в нынешнем сезоне

Масса назвал действия Ферстаппена грязными

Лишь сутки с небольшим остаются до того момента, когда все поклонники Ф1 узнают имя чемпиона мира 2021 года. Сейчас у Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона поровну очков, но голландец впереди благодаря перевесу по числу побед.

В минувшее воскресенье в Саудовской Аравии соперники несколько раз сходились в контактной борьбе на трассе, но смогли продолжить борьбу даже после столкновения на 37-м круге. Свидетелем той гонки стал Фелипе Масса, который в 2008-м сам боролся с Хэмилтоном за звание сильнейшего пилота Ф1 и уступил в драматичном финале.

«Я ощутил атмосферу невероятного соперничества между двумя командами, двумя пилотами, – рассказал бразилец Motorsport.com о впечатлениях от поездки в Джидду. – Когда присутствуешь на гонке, то чувствуешь, насколько все серьезно.

Должен сказать, что со стороны Макса, как мне видится, действия стали довольно грязными. Все случившееся там сыграло против него, и теперь у них с Хэмилтоном поровну очков перед решающей гонкой». 

Масса добавил: «Все указывает, что Mercedes сейчас впереди. Так что посмотрим, что принесет решающая гонка – и будет ли это нормальная гонка, соперничество, или же что-то грязное, что может привести к санкциям FIA и, конечно, не пойдет спорту на пользу». 

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