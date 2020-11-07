Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
5 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
20 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
26 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
33 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Масса: Ферстаппен готов выиграть титул

Поделились
Комментарии
Масса: Ферстаппен готов выиграть титул
Автор:
, редактор

Фелипе полагает, что Макс изжил ошибки молодости

Перед сезоном-2020 Макс Ферстаппен называл своей целью победу в чемпионате Формулы 1. Однако за четыре этапа до конца голландец идет в личном зачете третьим и уже потерял даже математические шансы на победу. 

Бывший пилот Ф1 Фелипе Масса, который становился вице-чемпионом, полагает, что Ферстаппен уже созрел для победы в чемпионате, но ему не хватает подходящей машины.

«Во-первых, Макс – особенный талант, – сказал Масса в блоге Ziggo F1 Cafe. – Он точно будет чемпионом в будущем, я не сомневаюсь. Жаль только, что пока у него нет подходящей машины.

Ему бы было полезно, если бы из машины можно было выжать еще пару десятых. Надеюсь, скоро она будет такое позволять.

У Макса есть все для побед, у него самый большой талант. Будем честны: в начале карьеры он был быстр, но делал много ошибок. Из-за них он упустил много шансов. Такое нормально для молодых пилотов, больше он так не делает. Теперь он готов к победе в чемпионате».

Читайте также:

Williams сообщила о нескольких случаях коронавируса в команде

Предыдущая новость

Williams сообщила о нескольких случаях коронавируса в команде
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фелипе Масса , Макс Ферстаппен
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое Сегодня

Анализ: Цунода заменит Квята в Ф1. Чем он так хорош?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: Цунода заменит Квята в Ф1. Чем он так хорош?

СМИ: спонсоры Переса платят ему самому. Командам мало что достается
Формула 1 Формула 1 / Новость

СМИ: спонсоры Переса платят ему самому. Командам мало что достается

Майландер: Лучше бы Шумахера взяли в Alfa Romeo, чем в Haas
Формула 1 Формула 1 / Новость

Майландер: Лучше бы Шумахера взяли в Alfa Romeo, чем в Haas

Масса: Ферстаппен готов выиграть титул
Формула 1 Формула 1 / Новость

Масса: Ферстаппен готов выиграть титул

Alfa Romeo о выборе Джовинацци: На нас не давили
Формула 1 Формула 1 / Новость

Alfa Romeo о выборе Джовинацци: На нас не давили

Босс Ferrari перестанет посещать Гран При
Формула 1 Формула 1 / Новость

Босс Ferrari перестанет посещать Гран При

Риккардо захотел поменяться шлемами с Феттелем
Формула 1 Формула 1 / Новость

Риккардо захотел поменяться шлемами с Феттелем

Ральф Шумахер об уходе Хэмилтона из Ф1: Семь титулов выматывают
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ральф Шумахер об уходе Хэмилтона из Ф1: Семь титулов выматывают

Самое важное:

Масса: Ферстаппен готов выиграть титул
Формула 1 Формула 1 / Новость

Масса: Ферстаппен готов выиграть титул

Williams сообщила о нескольких случаях коронавируса в команде
Формула 1 Формула 1 / Новость

Williams сообщила о нескольких случаях коронавируса в команде

Alfa Romeo о выборе Джовинацци: На нас не давили
Формула 1 Формула 1 / Новость

Alfa Romeo о выборе Джовинацци: На нас не давили

Анализ: Цунода заменит Квята в Ф1. Чем он так хорош?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: Цунода заменит Квята в Ф1. Чем он так хорош?

Самое читаемое

1
Формула 1

Анализ: Цунода заменит Квята в Ф1. Чем он так хорош?

2
Формула 1

СМИ: спонсоры Переса платят ему самому. Командам мало что достается

3
Формула 1

Майландер: Лучше бы Шумахера взяли в Alfa Romeo, чем в Haas

4
Формула 1

Масса: Ферстаппен готов выиграть титул

40мин
5
Формула 1

Alfa Romeo о выборе Джовинацци: На нас не давили

Самое важное:

Масса: Ферстаппен готов выиграть титул
Формула 1

Масса: Ферстаппен готов выиграть титул

Williams сообщила о нескольких случаях коронавируса в команде
Формула 1

Williams сообщила о нескольких случаях коронавируса в команде

Alfa Romeo о выборе Джовинацци: На нас не давили
Формула 1

Alfa Romeo о выборе Джовинацци: На нас не давили

Анализ: Цунода заменит Квята в Ф1. Чем он так хорош?
Формула 1

Анализ: Цунода заменит Квята в Ф1. Чем он так хорош?

Майландер: Лучше бы Шумахера взяли в Alfa Romeo, чем в Haas
Формула 1

Майландер: Лучше бы Шумахера взяли в Alfa Romeo, чем в Haas

Последние видео

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.