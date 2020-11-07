Масса: Ферстаппен готов выиграть титул

Перед сезоном-2020 Макс Ферстаппен называл своей целью победу в чемпионате Формулы 1. Однако за четыре этапа до конца голландец идет в личном зачете третьим и уже потерял даже математические шансы на победу.

Бывший пилот Ф1 Фелипе Масса, который становился вице-чемпионом, полагает, что Ферстаппен уже созрел для победы в чемпионате, но ему не хватает подходящей машины.

«Во-первых, Макс – особенный талант, – сказал Масса в блоге Ziggo F1 Cafe. – Он точно будет чемпионом в будущем, я не сомневаюсь. Жаль только, что пока у него нет подходящей машины.

Ему бы было полезно, если бы из машины можно было выжать еще пару десятых. Надеюсь, скоро она будет такое позволять.

У Макса есть все для побед, у него самый большой талант. Будем честны: в начале карьеры он был быстр, но делал много ошибок. Из-за них он упустил много шансов. Такое нормально для молодых пилотов, больше он так не делает. Теперь он готов к победе в чемпионате».