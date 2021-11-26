Масса: До 2018-го Ферстаппен был незрелым

За два Гран При до конца сезона Макс Ферстаппен возглавляет чемпионат Формулы 1, на восемь очков опережая Льюиса Хэмилтона. Голландца давно называют претендентом на титул, а свою первую гонку он выиграл больше пяти лет назад, но лишь сейчас впервые борется за победу в чемпионате.

Бывший вице-чемпион Формулы 1 Фелипе Масса, который несколько сезонов выступал в чемпионате вместе с Максом, считает, что в первые годы голландцу не хватало зрелости, которую он обрел в сезоне-2018.

«В первые два-три года он был очень нестабилен, – сказал Масса в подкасте F1 Nation. – Он все время был очень быстр, проводил восхитительные гонки, но совершал глупые ошибки, например, на торможениях. Из-за этих глупостей он производил впечатление незрелого.

После середины его последнего сезона в паре с Риккардо он изменился в плане зрелости. Он начал ошибаться гораздо реже, начал уважать правила. Даже на следующий год, когда у него не было борьбы внутри команды, он сильно вырос.

Сейчас он очень зрелый пилот, быстрый, восхитительно работает, не ошибается и готов выиграть чемпионат».