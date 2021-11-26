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Формула 1 Новости

Масса: До 2018-го Ферстаппен был незрелым

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Экс-пилот Ф1 рассказал, когда Макс изменился к лучшему

Масса: До 2018-го Ферстаппен был незрелым

За два Гран При до конца сезона Макс Ферстаппен возглавляет чемпионат Формулы 1, на восемь очков опережая Льюиса Хэмилтона. Голландца давно называют претендентом на титул, а свою первую гонку он выиграл больше пяти лет назад, но лишь сейчас впервые борется за победу в чемпионате.

Бывший вице-чемпион Формулы 1 Фелипе Масса, который несколько сезонов выступал в чемпионате вместе с Максом, считает, что в первые годы голландцу не хватало зрелости, которую он обрел в сезоне-2018.

«В первые два-три года он был очень нестабилен, – сказал Масса в подкасте F1 Nation. – Он все время был очень быстр, проводил восхитительные гонки, но совершал глупые ошибки, например, на торможениях. Из-за этих глупостей он производил впечатление незрелого. 

После середины его последнего сезона в паре с Риккардо он изменился в плане зрелости. Он начал ошибаться гораздо реже, начал уважать правила. Даже на следующий год, когда у него не было борьбы внутри команды, он сильно вырос.

Сейчас он очень зрелый пилот, быстрый, восхитительно работает, не ошибается и готов выиграть чемпионат».

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