Маски-шоу. Как прошли тесты Red Bull в Сильверстоуне
Алекс Элбон проехал 100 тестовых километров за рулем RB16, а его команда получила возможность опробовать новый порядок работы в Ф1. Вот как это было
Читайте также:
Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16
Фотограф: Red Bull Content Pool
Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16
Фотограф: Red Bull Content Pool
Сотрудники Red Bull Racing на пит-лейне
Фотограф: Red Bull Content Pool
Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16
Фотограф: Red Bull Content Pool
Сотрудник Red Bull Racing на пит-лейне
Фотограф: Red Bull Content Pool
Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фил Тернер, Red Bull Racing, работает в боксах
Фотограф: Red Bull Content Pool
Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16
Фотограф: Red Bull Content Pool
Шлем Алекса Элбона, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Алекс Элбон, Red Bull Racing, и гоночный инженер Майк Лагг
Фотограф: Red Bull Content Pool
Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Отработка пит-стопа Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Крис Джент, Red Bull Racing, работает в боксах
Фотограф: Red Bull Content Pool
Алекс Элбон, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Алекс Элбон, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Алекс Элбон, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Алекс Элбон, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Алекс Элбон, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Алекс Элбон, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16
Фотограф: Red Bull Content Pool
Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16
Фотограф: Red Bull Content Pool
Сотрудники Red Bull Racing на пит-лейне
Фотограф: Red Bull Content Pool
Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16
Фотограф: Red Bull Content Pool
Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер и главный инженер Пьер Ваш
Фотограф: Red Bull Content Pool
Алекс Элбон, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16, и Тойохару Танабе из Honda
Фотограф: Red Bull Content Pool
Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16
Фотограф: Red Bull Content Pool
Сотрудник Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16
Фотограф: Red Bull Content Pool
Сотрудник Red Bull Racing на пит-лейне
Фотограф: Red Bull Content Pool
Алекс Элбон, Red Bull Racing, и тим-менеджер Джонатан Уитли
Фотограф: Red Bull Content Pool
Сотрудники Red Bull Racing на пит-лейне
Фотограф: Red Bull Content Pool
Сотрудники Red Bull Racing на пит-лейне
Фотограф: Red Bull Content Pool
Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16
Фотограф: Red Bull Content Pool
Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Предыдущая новость
Как Алонсо одержал самую идеальную победу в карьере
Следующая новость
Williams показала новую ливрею. Она почти белая
trending Сегодня
Самое важное:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Съемочный день Red Bull в Сильверстоуне
|Пилоты
|Александр Элбон
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин