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Формула 1 / Съемочный день Red Bull в Сильверстоуне / Новость

Маски-шоу. Как прошли тесты Red Bull в Сильверстоуне

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Маски-шоу. Как прошли тесты Red Bull в Сильверстоуне
26 июн. 2020 г., 07:31

Алекс Элбон проехал 100 тестовых километров за рулем RB16, а его команда получила возможность опробовать новый порядок работы в Ф1. Вот как это было

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Список

Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16

Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16
1/36

Фотограф: Red Bull Content Pool

Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing

Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing
2/36

Фотограф: Red Bull Content Pool

Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16

Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16
3/36

Фотограф: Red Bull Content Pool

Сотрудники Red Bull Racing на пит-лейне

Сотрудники Red Bull Racing на пит-лейне
4/36

Фотограф: Red Bull Content Pool

Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16

Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16
5/36

Фотограф: Red Bull Content Pool

Сотрудник Red Bull Racing на пит-лейне

Сотрудник Red Bull Racing на пит-лейне
6/36

Фотограф: Red Bull Content Pool

Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16

Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16
7/36

Фотограф: Red Bull Content Pool

Фил Тернер, Red Bull Racing, работает в боксах

Фил Тернер, Red Bull Racing, работает в боксах
8/36

Фотограф: Red Bull Content Pool

Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16

Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16
9/36

Фотограф: Red Bull Content Pool

Шлем Алекса Элбона, Red Bull Racing

Шлем Алекса Элбона, Red Bull Racing
10/36

Фотограф: Red Bull Content Pool

Алекс Элбон, Red Bull Racing, и гоночный инженер Майк Лагг

Алекс Элбон, Red Bull Racing, и гоночный инженер Майк Лагг
11/36

Фотограф: Red Bull Content Pool

Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing

Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing
12/36

Фотограф: Red Bull Content Pool

Отработка пит-стопа Red Bull Racing

Отработка пит-стопа Red Bull Racing
13/36

Фотограф: Red Bull Content Pool

Крис Джент, Red Bull Racing, работает в боксах

Крис Джент, Red Bull Racing, работает в боксах
14/36

Фотограф: Red Bull Content Pool

Алекс Элбон, Red Bull Racing

Алекс Элбон, Red Bull Racing
15/36

Фотограф: Red Bull Content Pool

Алекс Элбон, Red Bull Racing

Алекс Элбон, Red Bull Racing
16/36

Фотограф: Red Bull Content Pool

Алекс Элбон, Red Bull Racing

Алекс Элбон, Red Bull Racing
17/36

Фотограф: Red Bull Content Pool

Алекс Элбон, Red Bull Racing

Алекс Элбон, Red Bull Racing
18/36

Фотограф: Red Bull Content Pool

Алекс Элбон, Red Bull Racing

Алекс Элбон, Red Bull Racing
19/36

Фотограф: Red Bull Content Pool

Алекс Элбон, Red Bull Racing

Алекс Элбон, Red Bull Racing
20/36

Фотограф: Red Bull Content Pool

Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16

Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16
21/36

Фотограф: Red Bull Content Pool

Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16

Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16
22/36

Фотограф: Red Bull Content Pool

Сотрудники Red Bull Racing на пит-лейне

Сотрудники Red Bull Racing на пит-лейне
23/36

Фотограф: Red Bull Content Pool

Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16

Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16
24/36

Фотограф: Red Bull Content Pool

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер и главный инженер Пьер Ваш

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер и главный инженер Пьер Ваш
25/36

Фотограф: Red Bull Content Pool

Алекс Элбон, Red Bull Racing

Алекс Элбон, Red Bull Racing
26/36

Фотограф: Red Bull Content Pool

Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16, и Тойохару Танабе из Honda

Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16, и Тойохару Танабе из Honda
27/36

Фотограф: Red Bull Content Pool

Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16

Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16
28/36

Фотограф: Red Bull Content Pool

Сотрудник Red Bull Racing

Сотрудник Red Bull Racing
29/36

Фотограф: Red Bull Content Pool

Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16

Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16
30/36

Фотограф: Red Bull Content Pool

Сотрудник Red Bull Racing на пит-лейне

Сотрудник Red Bull Racing на пит-лейне
31/36

Фотограф: Red Bull Content Pool

Алекс Элбон, Red Bull Racing, и тим-менеджер Джонатан Уитли

Алекс Элбон, Red Bull Racing, и тим-менеджер Джонатан Уитли
32/36

Фотограф: Red Bull Content Pool

Сотрудники Red Bull Racing на пит-лейне

Сотрудники Red Bull Racing на пит-лейне
33/36

Фотограф: Red Bull Content Pool

Сотрудники Red Bull Racing на пит-лейне

Сотрудники Red Bull Racing на пит-лейне
34/36

Фотограф: Red Bull Content Pool

Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16

Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16
35/36

Фотограф: Red Bull Content Pool

Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing

Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing
36/36

Фотограф: Red Bull Content Pool

 
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Съемочный день Red Bull в Сильверстоуне
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