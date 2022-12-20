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В начале декабря объявил о своей отставке глава Австралийской корпорации Гран При (AGPC) Эндрю Уэстакотт, который работал в этой должности с 2011 года. В компании которая проводит национальные этапы Формулы 1 и MotoGP не объявили, кто его заменит – но в местной прессе уже активно обсуждают кандидатуру Майкла Маси.

Имя последнего обрело скандальную известность в самом конце 2021 года, когда принятые им решения по сути решили исход борьбы за титул чемпиона Формулы 1 в Абу-Даби. После этого Маси уволили с должности руководителя гонок Ф1, а вскоре он вовсе покинул структуры FIA.

Майкл вернулся в Австралию, где начал работу в местных гоночных организациях – дирекции чемпионата Supercars, картинга и других структурах.

Учитывая опыт 44-летнего специалиста, он стал бы отличным главой AGPC. Однако такое назначение едва ли понравится многим в Ф1. Репортеры Speedcafe связались с Маси, однако тот отказался комментировать слухи о своем назначении.

Недавно Формула 1 продлила контракт на проведение Гран При Австралии до 2037 года, соглашение с промоутерами MotoGP рассчитано до конца 2026-го.