Маси возвращается? Опальный судья стал кандидатом в боссы ГП Австралии
Спустя год после скандала в Абу-Даби бывший руководитель гонок Ф1 вновь может занять важную должность в чемпионате мира
В начале декабря объявил о своей отставке глава Австралийской корпорации Гран При (AGPC) Эндрю Уэстакотт, который работал в этой должности с 2011 года. В компании которая проводит национальные этапы Формулы 1 и MotoGP не объявили, кто его заменит – но в местной прессе уже активно обсуждают кандидатуру Майкла Маси.
Имя последнего обрело скандальную известность в самом конце 2021 года, когда принятые им решения по сути решили исход борьбы за титул чемпиона Формулы 1 в Абу-Даби. После этого Маси уволили с должности руководителя гонок Ф1, а вскоре он вовсе покинул структуры FIA.
Майкл вернулся в Австралию, где начал работу в местных гоночных организациях – дирекции чемпионата Supercars, картинга и других структурах.
Учитывая опыт 44-летнего специалиста, он стал бы отличным главой AGPC. Однако такое назначение едва ли понравится многим в Ф1. Репортеры Speedcafe связались с Маси, однако тот отказался комментировать слухи о своем назначении.
Недавно Формула 1 продлила контракт на проведение Гран При Австралии до 2037 года, соглашение с промоутерами MotoGP рассчитано до конца 2026-го.
Главные технические решения команд Ф1 в сезоне-2022: Williams
FIA запретила пилотам Ф1 делать политические заявления
Самое важное:
Гринсмит объявил об уходе из M-Sport после восьми лет в команде
Не получив полноценной программы на предстоящий сезон WRC, британец предпочел расстаться с коллективом
Марко: При Вассере Ferrari будет слабее, чем при Бинотто
Гоночный консультант Red Bull сказал вслух то, о чем в его команде – да и не только – мечтают уже которую неделю
«Мы даже пожали руки». Босс Porsche раскрыл детали переговоров с Red Bull
Исполнительный директор немецкой компании поделился неизвестными прежде подробностями о несостоявшемся альянсе
Штайнер: Перепады формы Магнуссена поставили Haas в тупик
Датский гонщик запомнился в прошедшем сезоне несколькими яркими выступлениями, однако порой его можно было обнаружить в самом конце пелотона…
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.
У вас есть 2 варианта:
- Стать подписчиком.
- Отключите блокировщик рекламы.