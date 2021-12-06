Маси: Я не делал Red Bull предложения, только дал совет

По ходу Гран При Саудовской Аравии произошел весьма примечательный разговор между директором гонки Майклом Маси и спортивным директором команды Red Bull Джонатаном Уитли.

Это случилось, когда гонка во второй раз была прервана красными флагами. Ранее, после первого рестарта, Макс Ферстаппен сначала програл лидерство Льюису Хэмилтону, а затем обогнал его, причем оба выехали за пределы трассы, а между ними смог втиснуться еще и Эстебан Окон.

Когда гонку вновь остановили, Маси сказал Уитли, что если Red Bull на рестарте уступит Хэмилтону позицию, то другого наказания для Ферстаппена не потребуется. В Red Bull так и поступили, что вывело на первую стартовую позицию Окона, а Ферстаппен откатился на третье место. Этот эпизод, который тут же назвали «сделкой», вызвал широкую дискуссию в соцсетях.

Впрочем после гонки Маси заявил, что такое общение с командами у него случается регулярно, и ничего необычного он в этом не видет.

«Я бы не назвал это сделкой, – сказал Маси. – У меня как директора гонки нет полномочий делать такие предложения. Я могу им что-то посоветовать, но им самим нужно решить, следовать совету или нет. А уже потом судьи могут присудить штраф, но и тут я могу лишь высказывать свое мнение. Вот почему я просто сказал им, что у них есть сейчас возможность отдать позицию и избежать штрафа.

Это совершенно обычный разговор, такое общение происходит регулярно, подобное много раз случалось и в этом году, и в предыдущие годы.

В силу остальной ситуации это могло показаться необычным, но такие дискуссии на самом деле вполне нормальны. Когда гонка была прервана красными флагами, я проинформировал судей, что собираюсь посоветовать Red Bull отдать позицию. Это была возможность скорректировать положение до того, как гонка возобновится».