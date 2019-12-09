Маси выбрал самый сложный для себя Гран При 2019 года
Австралийский судья занял пост руководителя гонок Ф1 после скоропостижной кончины Чарли Уайтинга – и провел в этой должности весь год, который не обошелся без трудностей.
С 1997 года Формула 1 начинала свои сезоны с Чарли Уайтингом на посту руководителя гонок. Однако этой весной в Мельбурне 66-летний Уайтинг ушел из жизни всего за день до старта Гран При Австралии, и в качестве замены ему на первый уик-энд сезона был экстренно выбран Майкл Маси, который прежде был заместителем Чарли по ходу некоторых Гран При.
Опыт оказался успешным, и Маси остался в этой должности до конца чемпионата.
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Подводя итоги своего дебютного сезона в новой роли, австралиец признался, что ничто не может сравниться по трудности с необходимостью отработать первый уик-энд в новой роли, да еще в таких обстоятельствах.
«То, что случилось в Мельбурне, вызывает огромную горечь. Это [смерть Уайтинга] стало досаднейшим стечением обстоятельств сразу в нескольких вопросах, – рассказал Маси журналистам в Абу-Даби. – После этого меня уже не раз спрашивали, какой уик-энд оказался для меня самым сложным за весь год. И тут не может быть сомнений: с большим отрывом это именно Мельбурн».
Он добавил: «Мне в любом случае не удалось бы справиться по ходу сезона без тех людей, которые сразу же окружили меня в FIA, без их поддержки. Кроме того, очень помогали наши партнеры из F1 Group, Чейз [Кэри] и его сотрудники. Шла ли речь о бортовых камерах, хронометраже, данных, о чем угодно – они содействовали мне.
Не менее важно, что все 20 парней, управляющих машинами, и все 10 команд тоже оказали свою поддержку. Все вместе мы смогли пройти через этот год».
Маси признался, что чемпионат-2019 пролетел для него на одном дыхании, почти не оставив времени на что-то, кроме работы и обучения.
«Думаю, только вернувшись к семье в Сидней на рождественские и новогодние праздники, я смогу оценить все случившееся, – сказал он. – По ходу сезона у меня просто не было такой возможности. Я не мог остановиться, постоянно продолжая выполнять всевозможные дела.
Я доволен той работой, которую совершил, так как считаю, что сделал все возможное. И очень многое узнал. Порой учиться приходилось не между этапами, а прямо по ходу уик-эндов.
Всем понятно, сколь сложен наш спорт. Но при этом я люблю его, получаю от него удовольствие и невероятно благодарен всем за поддержку.
В любом деле есть хорошие и плохие моменты, а ты столь хорош, насколько верным является последнее принятое тобой решение. Но пока у меня, честно говоря, просто не было времени сесть и как следует обдумать все это».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Адам Купер
Маси выбрал самый сложный для себя Гран При 2019 года
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