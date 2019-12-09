Маси выбрал самый сложный для себя Гран При 2019 года

С 1997 года Формула 1 начинала свои сезоны с Чарли Уайтингом на посту руководителя гонок. Однако этой весной в Мельбурне 66-летний Уайтинг ушел из жизни всего за день до старта Гран При Австралии, и в качестве замены ему на первый уик-энд сезона был экстренно выбран Майкл Маси, который прежде был заместителем Чарли по ходу некоторых Гран При.

Опыт оказался успешным, и Маси остался в этой должности до конца чемпионата.

Подводя итоги своего дебютного сезона в новой роли, австралиец признался, что ничто не может сравниться по трудности с необходимостью отработать первый уик-энд в новой роли, да еще в таких обстоятельствах.

«То, что случилось в Мельбурне, вызывает огромную горечь. Это [смерть Уайтинга] стало досаднейшим стечением обстоятельств сразу в нескольких вопросах, – рассказал Маси журналистам в Абу-Даби. – После этого меня уже не раз спрашивали, какой уик-энд оказался для меня самым сложным за весь год. И тут не может быть сомнений: с большим отрывом это именно Мельбурн».

Он добавил: «Мне в любом случае не удалось бы справиться по ходу сезона без тех людей, которые сразу же окружили меня в FIA, без их поддержки. Кроме того, очень помогали наши партнеры из F1 Group, Чейз [Кэри] и его сотрудники. Шла ли речь о бортовых камерах, хронометраже, данных, о чем угодно – они содействовали мне.

Не менее важно, что все 20 парней, управляющих машинами, и все 10 команд тоже оказали свою поддержку. Все вместе мы смогли пройти через этот год».

Маси признался, что чемпионат-2019 пролетел для него на одном дыхании, почти не оставив времени на что-то, кроме работы и обучения.

«Думаю, только вернувшись к семье в Сидней на рождественские и новогодние праздники, я смогу оценить все случившееся, – сказал он. – По ходу сезона у меня просто не было такой возможности. Я не мог остановиться, постоянно продолжая выполнять всевозможные дела.

Я доволен той работой, которую совершил, так как считаю, что сделал все возможное. И очень многое узнал. Порой учиться приходилось не между этапами, а прямо по ходу уик-эндов.

Всем понятно, сколь сложен наш спорт. Но при этом я люблю его, получаю от него удовольствие и невероятно благодарен всем за поддержку.

В любом деле есть хорошие и плохие моменты, а ты столь хорош, насколько верным является последнее принятое тобой решение. Но пока у меня, честно говоря, просто не было времени сесть и как следует обдумать все это».