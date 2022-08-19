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Формула 1 Новости

Маси возглавит гоночную серию на своей родине

Бывший гоночный директор Формулы 1 станет руководителем чемпионата австралийских суперкаров

Эндрю ван Лёвен
Автор:
Маси возглавит гоночную серию на своей родине
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Майкл Маси, который с 2019 по 2021 год был директором гонок Формулы 1, станет председателем комиссии по австралийскому чемпионату суперкаров. Это самый популярный национальный вид гонок в родной для Маси стране.

В некотором роде новое назначение можно считать возвращением к истокам, причем с повышением. В начале 2018 года Маси был заместителем гоночного директора суперкаров и присутствовал на Гран При Формулы 1 в Австралии, так как суперкары там же традиционно проводят свою гонку поддержки. Тогда он перешел в Ф1 на должность заместителя директора гонок Ф1 Чарли Уайтинга.

Спустя год, там же в Австралии накануне Гран При Уайтинг внезапно скончался, и Маси в экстренном порядке попросили его заменить. Справившись с работой, австралиец остался в Формуле 1 на три года.

В финале прошлого сезона в Абу-Даби Маси оказался в центре скандала, касающегося борьбы за титул. Перед гонкой у двух претендентов Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена было равное количество очков. Большую часть дистанции гонки доминировал Хэмилтон, но на последних кругах, когда на трассу выехала машина безопасности, серия решений Маси позволила Ферстаппену сменить шины и удержать вторую позицию в пелотоне, а после рестарта за круг до финиша голландец обогнал Хэма, у которого была старая резина, что и решило судьбу титула.

Итогом расследования FIA стало признание «человеческой ошибки» со стороны Маси, но не злого умысла. Федерация изменила структуру дирекции гонки, что для Маси по факту означало отставку. В FIA пообещали найти ему место, но месяц назад австралиец пожаловался на угрозы и покинул Федерацию, чтобы вернуться на родину.

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