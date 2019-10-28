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Формула 1 / Гран При Мексики / Новость

Маси раскрыл секреты финала квалификации в Мексике. Болид Боттаса перерубил судейский кабель

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Маси раскрыл секреты финала квалификации в Мексике. Болид Боттаса перерубил судейский кабель
Автор:
, Главный редактор
28 окт. 2019 г., 08:47

Руководитель гонки рассказал подробнее о ситуации вокруг лишения Макса Ферстаппена поула и разъяснил нюансы, которые изначально вызвали определенные подозрения в адрес судей.

Наказание в виде потери трех позиций на стартовой решетке, которое лишило Макса Ферстаппена завоеванного в субботу поула, стало предметом активных обсуждений в паддоке Гран При Мексики. Дискуссии были спровоцированы среди прочего тем, что FIA достаточно поздно заявила о факте вызова пилота Red Bull к судьям. Из-за этого появились слухи, что главным доказательством при рассмотрении эпизода стали слова самого Ферстаппена, произнесенные на субботней пресс-конференции.

Напомним, что в третьем сегменте квалификации, по ходу последней попытки, когда ряд пилотов еще находились на последнем быстром круге, Валттери Боттас потерял контроль над свои болидом и врезался в отбойники в одном из последних поворотов. Судьи сразу же вывесили желтые флаги, что требовало от гонщиков сбросить скорость. Однако Ферстаппен на пресс-конференции заявил, что до самого круга выжимал из машины максимум – хотя прекрасно видел разбитый автомобиль Боттаса.

При этом команда обратила внимание судей на тот факт, что на последних минутах квалификации в кокпите машины Ферстаппена не загорелись специальные индикаторы, оповещающие гонщиков о появлении желтых флагов.

После окончания гонки руководитель гонки Майкл Маси внес некоторую ясность в то, как разворачивались события днем в субботу. Как выяснилось, одной из причин сумбура были повреждения, которые нанес болид Боттаса инфраструктуре трассы в Мехико.

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«Режимом автомобиля безопасности – виртуального или реального, – а также режимом красных флагов управляют люди в пункте управления гонкой, – пояснил Маси. – А остальные привычные флаги – сфера ответственности маршалов конкретного поста. Каждый пост укомплектован специальным пультом, где просто надо нажать нужную кнопку.

Когда машина Валттери вылетела с трассы, она перерубила провод, который ведет к такому пульту. И человек, который должен был нажать на кнопку, мог жать на нее сколько угодно – с нулевым результатом…»

Именно поэтому индикация в машине Ферстаппена не сработала, а допущенное пилотом нарушение не было зафиксировано в автоматическом режиме, как это должно происходить по умолчанию. При этом маршалы вывесили реальный желтый флаг – и в соответствии с этим пилоты должны были скорректировать свой темп.

«Между аварией Валттери и моментом, когда в этой точке трассы появился Макс, прошло достаточно мало времени, – продолжил Маси. – Однако маршалы показали флаг почти сразу же. Стоит отдать им должное – они сделали все очень оперативно».

Почему «дело Ферстаппена» рассмотрели не слишком быстро

По словам руководителя гонки, причиной задержки с рассмотрением поведения пилотов на последнем круге стала необходимость координации работ, связанных с аварией Боттаса: оценки состояния гонщика, организации доставки автомобиля в боксы и проведения работ по восстановлению барьера.

«Вернувшись на свое рабочее место, я приступил к анализу имеющихся данных и изучил данные о машинах, которые проехали по этому участку трассы после аварии Валттери. С Льюисом вопрос отпал сразу: маршалы оперативно показали флаг, но все-таки к этому моменту Льюис успел проехать мимо – так что, он не находился в зоне действия желтых флагов.

Себастьян и Макс были в этой зоне. Себастьян очень ощутимо сбросил ход, с Максом все было сложнее. Я изучил видео, данные с датчиков, собрал вместе разнообразную информацию. Что он сказал на пресс-конференции, не имело значения. К моменту, когда он это сказал, я уже изучил данные и отослал их судьям».

В данных о времени прохождения отдельных участков трассы не было оснований для вынесения Ферстаппену штрафа – однако график работы педалью газа однозначно дал понять, что голландец не сбрасывал ход.

По словам Маси, рассмотрение «дела Ферстаппена» задержалось также из-за того, что судьи параллельно изучали эпизод с участием команды Toro Rosso – ее подозревали в небезопасных действиях на пит-лейне, когда на квалификации Даниила Квята выпустили «под колеса» Даниэля Риккардо.

На вопрос, не стоит ли Формуле 1 взять пример с других видов спорта, где судейские решения принимаются ощутимо быстрее, представитель FIA ответил отрицательно: «Наш спорт слишком сложен. Тебе надо изучать большие объемы информации, прежде чем сопоставлять что-то с параграфами правил. Наша схема работы дает возможность каждому задействованному лицу высказать свою точку зрения. В этом конкретном случае нам не повезло, поскольку судьи должны были рассмотреть один эпизод, прежде чем переходить к другому. Такие случаи имеют место и наверняка могут иметь место в будущем».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Сессия Квалификация
Автор Кирилл Качнов

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