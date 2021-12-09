Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Фиттипальди останется резервистом Haas в 2022 году Следующая / Мазепин: Одна авария – и на гонку я останусь без машины
Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

Маси предупредил Макса от выбивания Хэма с трассы: Лишим очков

Автор:
, Редактор

По словам гоночного директора Формулы 1, борьба за титул не будет решена в ходе столкновения, так как виновника строго накажут

Маси предупредил Макса от выбивания Хэма с трассы: Лишим очков

Накануне финального Гран При Абу-Даби у Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона равное количество очков, но при этом голландец лидирует, так как у него было больше побед в сезоне.

Это означает, что если оба не заработают ни одного очка в последней гонке, то Ферстаппен автоматически станет чемпионом. Данная ситуация невольно поднимает вопрос о том, не захочет ли Ферстаппен выбить соперника с трассы в случае, если поймет, что не может у него выиграть.

Подобные случаи уже встречались в прошлом и всегда заканчивались строгим наказанием для виновника аварии. Напомнил об этом и гоночный директор Формулы 1 Майкл Маси.

«Я не могу контролировать действия других людей, только они сами могут это делать, – цитирует Маси Daily Mail. – Но правила позволяют нам потом штрафовать гонщиков. Можно прибавить им времени к результатам гонки, можно сдвинуть на стартовой позиции. Кроме того, судьи в праве дисквалифицировать виновника или лишить его зачетных очков.

Так что у Макса могут отобрать очки, как, впрочем, и у гонщика любой другой команды. Надеюсь, этого не потребуется, но такая возможность у нас есть, и в пятницу перед Гран При я напомню об этом пилотам».

Читайте также:
Билеты
Поделились
Комментарии
Фиттипальди останется резервистом Haas в 2022 году
Предыдущая новость

Фиттипальди останется резервистом Haas в 2022 году
Следующая новость

Мазепин: Одна авария – и на гонку я останусь без машины

Мазепин: Одна авария – и на гонку я останусь без машины
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Кандидат в президенты FIA придумал для Ф1 новую должность
Формула 1

Кандидат в президенты FIA придумал для Ф1 новую должность

Хэмилтон опроверг свою причастность к отказу команды от спонсора
Формула 1

Хэмилтон опроверг свою причастность к отказу команды от спонсора

Боттаса звали в две команды Формулы 1 на 2022 год
Формула 1

Боттаса звали в две команды Формулы 1 на 2022 год

Самое важное:

Кандидат в президенты FIA придумал для Ф1 новую должность
Формула 1 Формула 1

Кандидат в президенты FIA придумал для Ф1 новую должность

Мазепин: Одна авария – и на гонку я останусь без машины
Формула 1 Формула 1

Мазепин: Одна авария – и на гонку я останусь без машины

Маси предупредил Макса от выбивания Хэма с трассы: Лишим очков
Формула 1 Формула 1

Маси предупредил Макса от выбивания Хэма с трассы: Лишим очков

Фиттипальди останется резервистом Haas в 2022 году
Формула 1 Формула 1

Фиттипальди останется резервистом Haas в 2022 году

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.