Маси предупредил Макса от выбивания Хэма с трассы: Лишим очков

Накануне финального Гран При Абу-Даби у Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона равное количество очков, но при этом голландец лидирует, так как у него было больше побед в сезоне.

Это означает, что если оба не заработают ни одного очка в последней гонке, то Ферстаппен автоматически станет чемпионом. Данная ситуация невольно поднимает вопрос о том, не захочет ли Ферстаппен выбить соперника с трассы в случае, если поймет, что не может у него выиграть.

Подобные случаи уже встречались в прошлом и всегда заканчивались строгим наказанием для виновника аварии. Напомнил об этом и гоночный директор Формулы 1 Майкл Маси.

«Я не могу контролировать действия других людей, только они сами могут это делать, – цитирует Маси Daily Mail. – Но правила позволяют нам потом штрафовать гонщиков. Можно прибавить им времени к результатам гонки, можно сдвинуть на стартовой позиции. Кроме того, судьи в праве дисквалифицировать виновника или лишить его зачетных очков.

Так что у Макса могут отобрать очки, как, впрочем, и у гонщика любой другой команды. Надеюсь, этого не потребуется, но такая возможность у нас есть, и в пятницу перед Гран При я напомню об этом пилотам».