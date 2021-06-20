Маси попросил прощения у пилотов накануне Гран При Франции

В пятницу на брифинге пилотов накануне Гран При Франции гоночный директор чемпионата Майкл Маси коснулся инцидента с выездом машины безопасности на гонке в Баку после аварии Макса Ферстаппена. Он попросил у пилотов прощения за то, что нажал соответствующую кнопку слишком поздно, утверждает Auto Motor und Sport.

Еще в Баку Маси ругал гонщиков за то, что они слишком быстро проезжали мимо болида Макса, несмотря на то, что в этот момент были вывешены двойные желтые флаги. При этом никто из них в итоге не получил из-за этого преимущества, так как гонка вскоре была остановлена. В этот раз Маси также попросил их быть в таком случае аккуратнее.

При этом Маси признал свою вину за то, что на принятие решения о выпуске машины безопасности у него ушло полторы минуты. Он пообещал, что в будущем станет действовать оперативнее.