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Формула 1 / Гран При Франции Новости

Маси попросил прощения у пилотов накануне Гран При Франции

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Гоночный директор Формулы 1 признал, что слишком долго не объявлял выезд автомобиля безопасности в самом конце гонки в Баку

Маси попросил прощения у пилотов накануне Гран При Франции

В пятницу на брифинге пилотов накануне Гран При Франции гоночный директор чемпионата Майкл Маси коснулся инцидента с выездом машины безопасности на гонке в Баку после аварии Макса Ферстаппена. Он попросил у пилотов прощения за то, что нажал соответствующую кнопку слишком поздно, утверждает Auto Motor und Sport.

Еще в Баку Маси ругал гонщиков за то, что они слишком быстро проезжали мимо болида Макса, несмотря на то, что в этот момент были вывешены двойные желтые флаги. При этом никто из них в итоге не получил из-за этого преимущества, так как гонка вскоре была остановлена. В этот раз Маси также попросил их быть в таком случае аккуратнее.

При этом Маси признал свою вину за то, что на принятие решения о выпуске машины безопасности у него ушло полторы минуты. Он пообещал, что в будущем станет действовать оперативнее.

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