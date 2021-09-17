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Формула 1 Новости

Маси попросил не сравнивать штрафы в Сильверстоуне и Монце

Автор:
Соавтор:
Адам Купер

Руководитель гонок Ф1 объяснил, что два столкновения Хэмилтона с Ферстаппеном отлично подходят под формулу «это совершенно другое»

Маси попросил не сравнивать штрафы в Сильверстоуне и Монце

Лидеры Mercedes и Red Bull столкнулись на первом круге Гран При Великобритании – судьи признали виновным Льюиса Хэмилтона и оштрафовали его на десять секунд. 

Спустя полтора месяца пилоты вновь попали в аварию – на этот раз в итальянской Монце. На этот раз вину возложили на Макса Ферстаппена. Так как он выбыл из гонки, наказанием стала потеря трех позиций на решетке в Сочи.

Журналисты попросили руководителя гонок Ф1 Майкла Маси прокомментировать, почему в одном случае наказание оказалось не столь суровым, как в другом.

«Думаю, команды не стали бы спорить, что штраф в пять или десять секунд и в этом случае [в Монце] был бы соразмерным, – ответил австралиец. – И если бы они продолжить гонку, все наверняка было именно так. Но они не продолжили.

Это совершенно нельзя сравнивать с Сильверстоуном. В этот раз из гонки выбыли две машины, а там – только одна. Вы знаете, что нельзя отбыть [10-секундное] наказание, если ты сходишь. Именно это я пытаюсь объяснить. 

Потому была использована перестановка по решетке. Именно так мы действуем в этом сезоне. Такой подход согласован со всеми командами, он используется, если пилот не продолжает гонку».

Он добавил: «Думаю, на такие ситуации все смотрят через призму того, кого они поддерживают. Если вы спросите Кристиана [Хорнера, руководителя Red Bull Racing], с его точки зрения оценка будет совершенно иной. 

Как вы знаете, я не играю в эти игры. У нас идет яркая и упорная борьба между двумя замечательными гонщиками. И именно на этом мы должны прежде всего фокусироваться».

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