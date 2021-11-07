Маси озвучил особые правила старта на Гран При Мексики

Старт гонок на трассе имени братьев Родригес редко проходит гладко. Большое расстояние от решетки до начала торможения и конфигурация связки трех первых поворотов приводят к тому, что гонщики часто выезжают здесь с асфальта – достаточно вспомнить борьбу Макса Ферстаппена с Льюисом Хэмилтоном в 2019 году (на фото).

В преддверии предстоящей гонки Майкл Маси выпустил специальную инструкцию для команд. В ней сказано, что только на первом круге будут действовать особые правила – в частности, гонщики могут не объезжать в случае выезда в зону безопасности специальный контрольный столбик в третьем повороте – тот самый, с которым в пятницу уже возникли проблемы у Хэмилтона и Кими Райкконена.

В документе Маси сказано: «Я хотел бы объяснить подход к требованиям по соблюдению границ трассы в поворотах 1/2/3, который будет работать только на старте или в случае последующих рестартов с места:

Любой гонщик, который покинет трасу в поворотах 1/2, должен вернуться обратно с соблюдением мер безопасности и не получив долговременного преимущества. В практическом смысле это означает, что он обязан вернуть все позиции, которые отыграл [за счет срезки].

При этом инструкция о правилах объезда контрольного столбика только в указанные моменты не является необязательной».

С поула в Мехико стартует Валттери Боттас, претенденты на титул, Хэмилтон и Ферстаппен, будут на решетке вторым и третьим.