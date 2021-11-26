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Формула 1 / Гран При Катара Новости

Маси оправдал медлительность судей в Катаре

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Гоночный директор не увидел проблем в 21 часе на решение

Маси оправдал медлительность судей в Катаре

На Гран При Катара судьям потребовался 21 час, чтобы вынести решение по трем случаям нарушения режима желтых флагов в квалификации. В итоге, Макс Ферстаппен и Валттери Боттас узнали о своих наказаниях и потере позиций на старте лишь за пару часов до начала гонки. 

Это вызвало критику в адрес слишком медлительных судей, но гоночный директор FIA Майкл Маси уверен, что неторопливость необходима для тщательной работы.

«Все постоянно просят объяснения решений, а не просто утверждения, что кто-то виноват или не виноват, – сказал Маси. – Все хотят получить как можно более подробное описание процесса принятия решения. Когда происходят похожие случаи, стюарды стараются описать нюансы, которые повлияли на решение. На все это требуется время. Это первая причина.

Вторая причина в том, что командам нужно время, чтобы представить свои позиции. Например, в Бразлии представители Mercedes провели перед судьями 2,5 часа за два дня. Надо принимать это в расчет, также, как время на проведение заездов и разных процедур между ними.

Иногда стюарда хотелось бы просто написать, что кто-то виновен. Но еще несколько лет назад все требовали более подробных объяснений».

Маси объяснил, что слушания по желтым флагам в Катаре назначили на воскресенье, так как в субботу уже нельзя было выслушать пилотов:

«Было довольно поздно и их уже не было на трассе. Поэтому решили сделать это утром, на свежую голову. Надо еще думать о том, когда у людей есть время прийти на слушание. И нельзя забывать про комендантский час».

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