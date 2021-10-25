Маси объяснил, почему Кими простили обгон Алонсо: Это другое
Финского гонщика не наказали за то, что он опередил пилота Renault, выехав за пределы трассы
Пока все следили за борьбой лидеров Гран При США, вне очковой зоны развернулась драматические сражения между Фернандо Алонсо и гонщиками Alfa Romeo.
На первых кругах Алонсо боролся с Кими Райкконеном и почти обогнал финна, которому пришлось выехать за пределы трассы. Однако вернулся на трассу Райкконен впереди, и позицию не вернул. Судьи рассмотрели инцидент и не стали никого наказывать.
Далее уже Алонсо вне трассы опередил Антонио Джовинацци и получил из боксов приказ вернуть позицию, что и сделал. Позже Джовинацци также обогнал Алонсо и тоже был вынужден вернуть позицию.
После Гран При гоночный директор Формулы 1 Майкл Маси признал, что в двух последних случаях сам советовал командам попросить пилотов вернуть позиции и объяснил, чем первых случай с Райкконеном отличается от остальных.
«Понимаю, что он расстроился, – сказал Маси об Алонсо. – Но мне кажется это две разные истории, которые мы обязательно обсудим на следующей встрече с пилотами.
Первая история касается выдавливания соперника за пределы трассы, а вторая – это собственно обгон с выездом за пределы трассы. В случае в Райкконеном, он определенно уходил от столкновения, но в итоге оказался впереди. Мы посмотрели на это и решили просто оставить все как есть [так как виноваты были оба]. Но обязательно еще обсудим это с пилотами.
Что касается двух других ситуаций, то там были именно обгоны, и я звонил командам и советовал вернуть позиции. Именно советовал, так как приказывать здесь я не в праве».
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