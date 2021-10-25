Маси объяснил, почему Кими простили обгон Алонсо: Это другое

Пока все следили за борьбой лидеров Гран При США, вне очковой зоны развернулась драматические сражения между Фернандо Алонсо и гонщиками Alfa Romeo.

На первых кругах Алонсо боролся с Кими Райкконеном и почти обогнал финна, которому пришлось выехать за пределы трассы. Однако вернулся на трассу Райкконен впереди, и позицию не вернул. Судьи рассмотрели инцидент и не стали никого наказывать.

Далее уже Алонсо вне трассы опередил Антонио Джовинацци и получил из боксов приказ вернуть позицию, что и сделал. Позже Джовинацци также обогнал Алонсо и тоже был вынужден вернуть позицию.

После Гран При гоночный директор Формулы 1 Майкл Маси признал, что в двух последних случаях сам советовал командам попросить пилотов вернуть позиции и объяснил, чем первых случай с Райкконеном отличается от остальных.

«Понимаю, что он расстроился, – сказал Маси об Алонсо. – Но мне кажется это две разные истории, которые мы обязательно обсудим на следующей встрече с пилотами.

Первая история касается выдавливания соперника за пределы трассы, а вторая – это собственно обгон с выездом за пределы трассы. В случае в Райкконеном, он определенно уходил от столкновения, но в итоге оказался впереди. Мы посмотрели на это и решили просто оставить все как есть [так как виноваты были оба]. Но обязательно еще обсудим это с пилотами.

Что касается двух других ситуаций, то там были именно обгоны, и я звонил командам и советовал вернуть позиции. Именно советовал, так как приказывать здесь я не в праве».