Маси невиновен. FIA подвела итоги расследования ГП Абу-Даби

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Специальная комиссия FIA опубликовала официальные результаты расследования произошедшего на Гран При Абу-Даби в финале сезона Формулы 1 2021 года. Тогда в результате нескольких последовательных решений директора гонки Майкла Маси Макс Ферстаппен на последнем круге оказался позади лидировавшего Льюиса Хэмилтона на свежих мягких шинах, за счет этого смог быстро обогнать пилота Mercedes и выиграть гонку и титул.

Это вызвало критику Маси и стало причиной расследования. В итоге члены комиссии пришли к выводу, что личной вины Маси в произошедшем нет, а причина недовольства вызвана несовершенством процедур, из-за чего существовала угроза человеческой ошибки, которая могла повлиять на исход гонки.

«Директор гонки действовал справедливо, лучшим образом справляясь со своей работой и используя все свои знания в сложных условиях, с учетом ограниченного времени на принятие решения и находясь под давлением со стороны команд», – говорится в документе FIA.

Там же еще раз подчеркнуто, что итоги гонки окончательны и победа Ферстаппена пересмотру не подлежит. Никаких доказательств ангажированности Маси не найдено.

Последствия расследования уже были нам известны. В FIA изменили саму процедуру руководства Гран При: теперь на трассе у руководителя гонки будет помощник, а удаленно в Женеве станет заседать специальная комиссия, которая сможет в сложной ситуации помочь оперативно принять верное решение.

Кроме того, переговоры между командами и руководством гонки более не будет транслироваться в прямом эфире, а сама процедура этих переговоров стала более жесткой.

Также FIA назначит нового спортивного директора, который в том числе будет контролировать разработку и написание технического и спортивного регламентов. Сейчас этим в основном занимается директор гонки, из-за чего, как упомянуто в отчете, возникает нагромождение обязанностей у одного человека. На данный момент неизвестно, кто займет вышеупомянутую роль.

Напомним также, что несмотря на нынешнее решение комиссии, ранее Майкл Маси был смещен с должности директора гонок Формулы 1, но остался работать в FIA.