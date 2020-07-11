Маси назвал время возможной воскресной квалификации

Из-за дождя в Штирии организаторы Гран При отменили третью тренировку и могут перенести квалификацию с субботы на утро воскресенья. Обсуждая такую возможность, гоночный директор чемпионата Майкл Маси предупредил: провести квалификацию и гонку вплотную друг за другом не получится.

«Между квалификацией и гонкой должно пройти некоторое время, такое ограничение существует, – сказал Маси. – Так что гипотетически, если квалификация будет перенесена на завтра, то скорее всего она стартует в 10.00 по местному времени (в 11:00 по Москве – прим. ред.), а гонка тогда продет по расписанию».

Маси также пояснил, каким образом будет приниматься решение о переносе квалификации.

«У нас есть официальный прогноз погоды от FIA, – пояснил австралиец. – Метеоролог, который нам помогает. У нас также есть Бернд Майландер за рулем машины безопасности и Алан ван дер Мерве на медицинской машине. Мы можем выпустить их на трассу, как сделали перед отменой третьей тренировки, и они мне расскажут, каково там сцепление.

Мнение гонщиков мы также учтем. Ну и важно, чтобы погода была летной для медицинского вертолета. Основной госпиталь здесь находится в Граце, а на машине туда ехать час, может быть полтора».

Дополнительная информация: Алекс Калинаукас