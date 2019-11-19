Маси назвал причину выезда сейфти-кара после поломки Боттаса
Гоночный директор Ф1 Майкл Маси заявил, что выезд машины безопасности после остановки Валттери Боттаса был выполнением стандартной процедуры – из-за появления на трассе подъемного крана.
По ходу Гран При Бразилии Валттери Боттас припарковал свой Mercedes с отказавшим мотором возле «кармана» у барьеров безопасности – так, чтобы машину можно было легко эвакуировать.
На кадрах с трансляции при этом было видно, что, покинув кокпит, финн безуспешно пытался установить руль обратно – после чего оставил его в машине и перелез через барьер.
Впоследствии маршалам удалось установить руль на место, после чего они попытались перевести коробку передач в нейтральное положение. Однако сдвинуть машину с места не получилось, поэтому для ее эвакуации потребовался кран.
После трагической аварии Жюля Бьянки в Японии любое появление крана на трассе обязывает руководство гонки вывести на трассу машину безопасности, чтобы должным образом замедлить пелотон. Даже если машина находится на внутренней стороне поворота, а кран стоит за барьерами – как было в случае с Боттасом.
Появление на трассе сейфти-кара вызвало вопросы у многих болельщиков – зрители сочли, что лидеры гонки потеряли все свое преимущество в не слишком опасной ситуации.
«Валттери все сделал как надо, – сказал Маси. – Сначала маршалы пытались откатить машину в "карман", поэтому мы ограничились двойными желтыми флагами. Маршалы пытались толкать машину, но та застряла на кочке. Поэтому мы должны были использовать кран. Как только появляется кран, то всё – это значит выезд машины безопасности».
Хотя болид Боттаса достаточно быстро эвакуировали, машина безопасности оставалась на трассе еще несколько кругов – отчасти потому, что многим круговым требовалось обойти лидеров и после этого проехать целый круг, чтобы пристроиться в хвост пелеотона.
«В целом только где-то пять машин среди лидеров не были круговыми, – сказал Маси. – Так что, сначала лидер должен был оказаться прямо позади сейфти-кара, что заняло немного больше времени чем обычно. Затем пилоты должны были выстроиться в правильном порядке. Так что, в начале фокус был на том, чтобы убрать машину [Боттаса] с трассы – и только затем мы занялись круговыми».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Валттери Боттас В Магазин
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Адам Купер
Маси назвал причину выезда сейфти-кара после поломки Боттаса
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