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Формула 1 / Гран При Бразилии / Новость

Маси назвал причину выезда сейфти-кара после поломки Боттаса

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Маси назвал причину выезда сейфти-кара после поломки Боттаса
Автор:
19 нояб. 2019 г., 12:00

Гоночный директор Ф1 Майкл Маси заявил, что выезд машины безопасности после остановки Валттери Боттаса был выполнением стандартной процедуры – из-за появления на трассе подъемного крана.

По ходу Гран При Бразилии Валттери Боттас припарковал свой Mercedes с отказавшим мотором возле «кармана» у барьеров безопасности – так, чтобы машину можно было легко эвакуировать. 

На кадрах с трансляции при этом было видно, что, покинув кокпит, финн безуспешно пытался установить руль обратно – после чего оставил его в машине и перелез через барьер.

Впоследствии маршалам удалось установить руль на место, после чего они попытались перевести коробку передач в нейтральное положение. Однако сдвинуть машину с места не получилось, поэтому для ее эвакуации потребовался кран.

После трагической аварии Жюля Бьянки в Японии любое появление крана на трассе обязывает руководство гонки вывести на трассу машину безопасности, чтобы должным образом замедлить пелотон. Даже если машина находится на внутренней стороне поворота, а кран стоит за барьерами – как было в случае с Боттасом. 

Появление на трассе сейфти-кара вызвало вопросы у многих болельщиков – зрители сочли, что лидеры гонки потеряли все свое преимущество в не слишком опасной ситуации.

«Валттери все сделал как надо, – сказал Маси. – Сначала маршалы пытались откатить машину в "карман", поэтому мы ограничились двойными желтыми флагами. Маршалы пытались толкать машину, но та застряла на кочке. Поэтому мы должны были использовать кран. Как только появляется кран, то всё – это значит выезд машины безопасности».

Хотя болид Боттаса достаточно быстро эвакуировали, машина безопасности оставалась на трассе еще несколько кругов – отчасти потому, что многим круговым требовалось обойти лидеров и после этого проехать целый круг, чтобы пристроиться в хвост пелеотона.

«В целом только где-то пять машин среди лидеров не были круговыми, – сказал Маси. – Так что, сначала лидер должен был оказаться прямо позади сейфти-кара, что заняло немного больше времени чем обычно. Затем пилоты должны были выстроиться в правильном порядке. Так что, в начале фокус был на том, чтобы убрать машину [Боттаса] с трассы – и только затем мы занялись круговыми».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Сессия Гонка
Пилоты Валттери Боттас В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Адам Купер

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