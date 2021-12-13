Яркий финал сезона Формулы 1 остается главной темой для обсуждений среди поклонников автоспорта. Свое мнение по этому поводу охотно высказывают и простые болельщики, и авторитетные эксперты.

Эдди Джордан, который до сих пор остается популярной фигурой в паддоке, предложил свою точку зрения на воскресный события. 73-летний ирландец, чья команда не раз побеждала в Ф1, начал с критики в адрес главного судьи Ф1 Майкла Маси за его действия на финальных кругах решающей гонки.

«Решение всегда остается за ним, но правила тут вполне понятны, – сказал Джордан в эфире программы talkSPORT Breakfast. – Начнем с того, что ни в одной команде не хотят видеть финиш Гран При за машиной безопасности. Это факт.

Поскольку время заканчивалось, он [Маси] попытался сделать так, чтобы гонка возобновилась – и это тоже правильно.

А вот в чем он ошибся, так это в том, что сбил команды с толку. Ведь изначально он объявил, что отставшие на круг гонщики между Максом и Льюисом не получат возможности обогнать машину безопасности, чтобы дать двум претендентам сразиться за титул. [А потом изменил свою позицию.]

Я не могу понять, зачем он сделал это. В мои дни подобного никогда не было. В футболе ты не можешь подойти к судье, обвинить его в ошибке и наговорить всякого – тебя сразу удалят. Так же и в регби, и в других видах спорта.

Я не понимаю, что это за открытые переговоры между командами и дирекцией гонки. Как по мне, это категорически неверно».

Следом Джордан перешел к анализу действий Льюиса Хэмилтона, который уверенно контролировал развитие событий на «Яс-Марине», но упустил победу и титул за несколько поворотов до конца сезона.

«Я думаю, что Льюис тоже допустил ошибку, – сказал ирландец. – Он стал слишком добрым. А как всем известно, хорошие парни не становятся чемпионами. Для этого тебе нужны агрессия и высокомерие, с которыми у него все в порядке.

Но за последние недели и годы он открыл дверь таким, как Макс Ферстаппен».

Эдди добавил, что голландец воспользовался отсутствием у Льюиса серьезных конкурентов в последние годы: «Макс никогда не соперничал с гонщиками такого калибра, просто не видел их рядом. При этом он невероятно упрям и жесток в таких сражениях, в этом его сильная сторона.

Я считаю, что Льюис слишком увлекся честной борьбой и стал чересчур милым. Он дал Ферстаппену шанс, и тот использовал его».

В заключении Джордан прошелся и по стремлению босса Mercedes Тото Вольфа оспорить итоги гонки.

«Если бы я был главой компании, то сказал бы: "Мы участвовали в одной из величайших гоночных битв последних десятилетий. Давайте будем великодушны", – объяснил он. – Льюис был таким корректным и воспитанным, мы все можем гордиться тем, как он себя вел, как поздравил Макса. Хотя для него самого это был очень жестокий момент.

Но следовало оставить все так, как есть. Нет смысла доводить все это до зала суда, так как там все оставят без изменений. Руководитель гонки действовал так, как считал правильным.

Он [Маси] мог изменить свою позицию по каким-то вопросам. Я считаю, что он не прав, но решение остается за ним».