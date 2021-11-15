Маси допустил пересмотр «прощения» Ферстаппена

В гонке Формулы 1 в Бразилии Макс Ферстаппен вынудил атакующего его Льюиса Хэмилтона выехать наружу в четвертом повороте и выехал там сам, но не дал провести обгон.

Судьи начали рассмотрение инцидента, но вскоре решили, что его расследование не требуется. Через несколько кругов Хэмилтон в том же месте провел повторную атаку, на сей раз успешно.

После гонки Хэмилтон отказался обсуждать инцидент, заметив, что после победы для него уже не важно, кто там был прав. А вот глава Mercedes Тото Вольф пообещал разобраться, так как если бы Ферстаппену дали пятисекундный штраф, он мог бы оказаться позади не только Хэмилтона, но и Валттери Боттаса.

Директор гонки Майкл Маси после финиша заявил, что не видит поводов считать решение судей несправедливым, но признал, что у них не было технической возможности посмотреть видео с бортовой камеры Red Bull, а значит решение в теории может быть оспорено.

«Я не согласен с тем, что решение судей несправедливо, – сказал Маси. – Уже не раз было сказано, что судить каждый инцидент нужно в общем контексте происходящего. Также не стоит забывать ключевой принцип «дадим им сражаться». И как раз здесь, оценив ситуацию с разных позиций, было решено применить именно этот принцип.

Ключевыми моментами, на которые обратили внимание судьи, стало то, что во-первых, обе машины выехали за пределы трассы, а во-вторых– ни один из участников не лишился позиции.

Я думаю, для всех было наилучшим решением позволить им гоняться. Хотя, конечно, я хотел показать Ферстаппену предупреждающий черно-белый флаг. Я обдумал решение, не стал его применять, но честно сказать был к этому близок.

Что касается того, что ему показали черно-белый флаг за виляние на прямой, то это совершенно понятное решение. Мы много раз объясняли гонщикам, что можно в таком случае делать, а что нельзя».

У Маси уточнили, могли ли судьи видеть, вырулил ли Ферстаппен специально в сторону Хэмилтона, и если они этого не видели, то могут ли новые кадры что-то изменить.

«У судей на момент принятия решений не было доступа к бортовой камере Ферстаппена, они судили по тому, что было показано в публичной трансляции, – уточнил Маси. – Но конечно все это сохранилось, и мы еще раз просмотрим эпизод с разных углов. Просто пока это находится в руках обладателя коммерческих прав на трансляцию, и мы обязательно получим новые видеокадры

Определенно решение может быть пересмотрено на основании новых фактов».

Дополнительная информация: Адам Купер