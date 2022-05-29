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Формула 1 / Гран При Монако Новость

Ferrari заменила коробку передач на машине Сайнса после аварии

Скудерия объяснила свои действия соображениями предосторожности. Red Bull тоже установила новую коробку Серхио Пересу

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Ferrari заменила коробку передач на машине Сайнса после аварии
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Серхио Перес закрутился на последних минутах квалификации в повороте Портье, и его машина задней частью врезалась задней частью в барьер. Мчавшийся следом Карлос Сайнс не успел остановиться, его тоже развернуло – и Ferrari налетела на Red Bull.

Как стало известно в воскресенье, ни одна из машин не получила серьезных повреждений. Оценку необходимых работ команды провели еще в субботу. Она показала, что повреждения не затронули коробку передач и элементы силовой установки, смена которых может привести к штрафам.  

Однако в воскресенье утром Ferrari официально объявила, что из соображений предосторожности все же заменит коробку на F1-75 испанского пилота. Никаких штрафов в этой связи он не получит. 

С этого года подход к заменам коробки передач стал таким же, как и для моторов: у каждого пилота есть на сезон четыре набора внутренних деталей и четыре картера. Замены без превышения общего количества возможны в любое время и не приводят к потере стартовых позиций.  

Столкновение Серхио Переса, Red Bull RB18, и Карлоса Сайнса, Ferrari F1-75

Столкновение Серхио Переса, Red Bull RB18, и Карлоса Сайнса, Ferrari F1-75

«Исследовав последствия аварии Карлоса и учитывая силу удара, мы решили в качестве меры предосторожности заменить ему коробку передач, – сказано в сообщении команды. – Понятно, что также были заменены поврежденные детали в задней части. Штрафов за это не будет».  

В 10:00 по местному времени (11:00 Мск) механики команд получили возможность приступить к ремонту. В Ferrari все работы были завершены в течение двух с небольшим часов, Red Bull потребовалось больше времени из-за степени повреждений – но там тоже уверены, что успеют вовремя. 

Обновление: Red Bull также заменила коробку передач на машине Серхио Переса. 

Регламент Ф1 допускает замену поврежденных деталей на новые аналогичной спецификации.

Сам Сайнс объяснил столкновение с Пересом спецификой Монако: «Я ударил по тормозам и попробовал сместиться внутрь, сделав все возможное, чтобы избежать контакта. Но торможение получилось слишком жестким, и я задел его машину задней частью.

В 2021 году пилот Скудерии Шарль Леклер попал в аварию на последних минутах квалификации. Тогда команда тоже уверяла, что ему не потребуется замена коробки передач, однако на пути из боксов на решетку перед гонкой монегаск услышал странные звуки из трансмиссии и в итоге не смог принять старт. 

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Примечание: изначально новость была опубликована под названием "Машины Сайнса и Переса восстановили без замены ключевых узлов". После появления дополнительной информации оно было изменено.

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