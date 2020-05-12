Машины Формулы 1 научат не разваливаться на части

Международная автофедерация пообещала сделать болиды Формулы 1 крепче. FIA объявила о запуске исследования, которое должно предотвратить появление крупных обломков на трассе. В результате федерация хочет добиться, чтобы гоночные машины не раскалывались на две части даже после сильных аварий.

Поводом для такого исследования послужила смертельная авария пилота Формулы 2 Антуана Юбера на гонке в Бельгии 2019 года. Французский гонщик погиб после того, как в его автомобиль на полном ходу врезался соперник. FIA изучила это столкновение, а также еще 27 аварий в гонках последнего времени. Результатом этого изучения стала сформулированная цель: добиться, чтобы крупные детали не отлетали от машин.

В начале двухтысячных годов Формула 1 уже сталкивалась с ситуацией, когда отлетающие фрагменты болидов убивали людей. В тот момент речь шла о колесах. На Гран При Италии-2000 отвалившимся колесом от автомобиля Формулы 1 убило маршала Паоло Джислимберти. На Гран При Австралии-2001 по той же причине погиб маршал Грэм Беверидж.

После двух смертельных аварий в Формуле 1 изменили крепление колес к корпусу: в конструкции появились дополнительные прочные тросы, которые смогли удерживать колеса. Теперь в большинстве аварий колеса остаются на машинах. В то же время другие детали продолжают отлетать от болидов при авариях, время от времени травмируя гонщиков или маршалов. А при особенно сильных столкновениях отлетают даже колеса.

FIA решила бороться с этим, ужесточив обязательные краш-тесты для автомобилей Формулы 1. В будущем федерация начнет проверять, как шасси реагирует на лобовое и боковое столкновение с другой машиной.

По новым нормам, в болидах должны будут появиться конструкции, поглощающие энергию удара по заранее заданной схеме. Это значит, что при столкновении автомобиль должен будет повреждаться определенным образом – таким, чтобы свести к минимуму негативные последствия для гонщиков.

Аналогичные конструкции, перераспределяющие энергию удара, появятся на автомобилях молодежных серий: Формулы 2 и Формулы 3.

Отдельный свод правил появится для мелких деталей из композитных материалов. Сейчас в случае разрушения таких деталей они разлетаются на мелкие кусочки. FIA хочет свести число обломков к минимуму. Ожидается, что федерация также заставит команды переделать переднее антикрыло, чтобы его было сложнее сломать.