Машины Ф1 за полтора года растеряли способность преследовать друг друга

Радикальная смена внешнего вида машин Ф1 преследовала несколько целей, но главной из них было стремление сделать гонки зрелищнее путем облегчения обгонов. Для этого разработчики регламента постарались максимально снизить количество турбулентности, генерируемой шасси. Из-за нее машина преследователя теряла прижим, что приводило к отставанию в поворотах.

Поначалу правила-2022 действительно обеспечивали плотную борьбу, но по мере того, как конструкторы продвигались в доработке деталей, эффект стал уже куда менее заметным. Сейчас, по словам пилотов, все уже практически вернулось на уровень 2021 года.

Карлос Сайнс объяснил по ходу уик-энда в Монце: «[Для обгонов] нам на 99% трасс необходима система DRS, притом мощная. Уже с начала этого года ситуация стала похожей на 2020 или 2021 год, когда было сложно преследовать соперника.

Понятно, что Монца – это особый случай. Здесь у нас есть не только DRS, но и длинные прямые со слип-стримом. Потому здесь атаковать и обгонять чуть проще, но на остальных этапах без DRS просто никак».

Макс Ферстаппен поддержал испанца: «На большинстве этапов преследовать соперника и обгонять по-прежнему сложно. Должен сказать, что в нынешнем сезоне жалоб на это стало намного больше».

Джордж Расселл, Mercedes W14, Серхио Перес, Red Bull RB19 Фото: Эрик Юниус

Лидер сезона добавил: «Нам еще повезло, у нас быстрая машина. Потому мы могли обгонять с DRS даже в Майами, где все жаловались на сложности.

Машины становятся все более и более эффективными [в аэродинамике], уровень прижимной силы постоянно растет. Потому преследовать соперника сложнее, в том числе на прямых.

В Монце, кроме того, DRS не дает обычного выигрыша, так как крылья тут стоят почти горизонтально. Кроме того, Карлос просто занимал середину трассы на торможении перед первым поворотом, и у меня просто не было возможности что-то сделать. Если бы я пошел в атаку [внутри], а он бы немного сместился вправо, то у меня вообще не осталось бы места».