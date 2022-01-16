Для машин с граунд-эффектом спецификации 2022 года минимальный стартовый вес составит 795 кг без учета топлива. Это на 43 килограмма больше, чем было в ушедшем году. Просто колоссальная прибавка.

На самом деле, в изначальной версии регламента была несколько другая величина – 775 кг. Но затем она шаг за шагом увеличивалась, причем всегда по одной причине. То для одного, то для другого узла нужно было либо повышать лимит расходов, либо делать машину тяжелее – и выбор всегда склонялся в пользу второго варианта.

Более того, есть серьезные основания полагать, что даже установленная в регламенте планка, которая и сама по себе не может не огорчать, все равно окажется недостижимой для каких-то команд.

По первым оценкам, так как моторы останутся по сути прежними, одна только прибавка в весе должна сделать машины медленнее на 1,5 секунды с круга. Понятно, что конструкторы попробуют отыграть часть потерь за счет аэродинамики, но едва ли стоит рассчитывать на многое. Давайте вспомним, что в 2014-м, когда правила в прошлый раз менялись столь же радикально, увеличение массы составило 48 кг – а время круга разом упало на три секунды.

Жаль, что в последнее время машины Ф1 стабильно набирают вес. Это лишает их прежней верткости в поворотах. Гонщики, которые уже поделились мнением от новой техники после работы на симуляторе, говорили о росте физической нагрузки и сложностях в медленных поворотах, что стало следствием роста прижимной силы. Похоже, участникам чемпионата придется серьезно менять стиль пилотажа.

Силовая установка в спецификации 2022 года весит как минимум 150 кг Фото: Джорджо Пиола

Двигатель, хоть и остался прежним по конструкции, тоже добавил в весе: это обусловлено отказом от ряда дорогостоящих материалов в его конструкции. Вес мотора в сборе с гибридной системой составит минимум 150 кг. Из них на батареи приходится 20-25 кг, на кинетический мотор-генератор MGU-K – 7 кг, на тепловой MGU-H – 4 кг.

Более крупные тормозные механизмы тоже внесут вклад в увеличение массы: диски и суппорты потяжелеют на 3кг. 18-дюймовые колесные диски BBS прибавят по сравнению с прежними по 2,5 кг для передних и по 3 кг для задних. Вдобавок, появятся четыре колесных колпака по 0,5 кг. При этом, правда, низкопрофильные шины станут чуть легче – примерно на 1 кг каждая. В сумме выходит солидная прибавка.

McLaren экспериментировала на тестах в Абу-Даби с колпаками Фото: Джорджо Пиола

Но при оценке темпа машин 2022 года важно учитывать не только вес сам по себе. В новых правилах сказано, что колесная база должна лежать в пределах 3400-3600 мм. Почти наверняка в разных командах выберут разное расстояние между осями, так как оно в значительной степени влияет на аэродинамическую концепцию шасси.

Давайте рассмотрим этот вопрос поподробнее…

Распределение прижимной силы для машин Ф1 2021 и 2022 годов Фото: Джорджо Пиола

Из-за возвращения «трубок Вентури» – профилированных элементов в днище машины – теперь половина всей прижимной силы будет генерироваться именно здесь, тогда как на передок и задок придется только по 25% – прежде распределение было иным, как показывает наша схема выше. Раз так, более длинное шасси определенно станет выгодным решением, так как позволит получить больше прижима.

Значит, многие конструкторы наверняка постараются разнести оси на максимально возможные 3600 мм. К слову, у Mercedes W12 база была наибольшей в пелотоне 2021 года и составляла 3726 мм.

Льюис Хэмилтон за рулем Mercedes W12 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Но такой выбор, хотя и очень порадует отдел аэродинамики, обещает немало головной боли той части конструкторского штаба, что занимается вопросами механических компонентов. Ведь длинная машина по умолчанию будет тяжелее короткой. А значит, каждой команде потребуется оценить, оправдывает ли выигрыш в прижимной силе необходимость постоянно возить с собой лишние килограммы.

Именно это позволяет говорить, что велик риск появления изначально перетяжеленных машин. При этом на трассе в Барселоне каждые 10 кг – это 0,3 секунды на круге. Так что какие-то команды могут пожертвовать аэродинамической эффективностью и попробовать сделать более короткую машину, чтобы не терять слишком много из-за лишнего веса.

Эскиз машины Red Bull 2022 года Фото: Red Bull Racing

На самом деле, можно даже предположить, что богатые топ-команды с серьезными инженерными ресурсами попробуют сделать ставку на более длинное шасси, имея возможность всерьез бороться за снижение его массы. А вот те, кто не столь богат, скорее всего изначально выберут короткобазный вариант.

Это вполне может принести нам две различные концепции в рамках одного пелотона. Существует, как всегда, и промежуточная версия: выбрать подход с умеренным риском и средней базой, чтобы оставить себе возможность двигаться в обе стороны путем доработок. Это полезно, так как далеко не сразу станет понятно, какие решения окажутся по-настоящему эффективными в рамках нового формата.

В действительности, поднятая тема гораздо важнее, чем может показаться. Многие обозреватели считают, что пока говорить о том, каким будет наилучший выбор. Полное отсутствие каких-любо данных с реальной трассы оставляет серьезные сомнения о том, что нас ждет. Слишком уж велика вероятность, что топ-команды смогут найти решения, не предусмотренные правилами, но и не нарушающие их. Чтобы получить первые ответы, осталось подождать чуть более месяца.

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