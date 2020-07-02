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Формула 1 / Новость

Машины безопасности Формулы 1 украсили радугой

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Машины безопасности Формулы 1 украсили радугой
Автор:
, Главный редактор
2 июл. 2020 г., 13:34

Перед стартом сезона сменили дизайн не только гоночные болиды Mercedes – их примеру последовали судейские и медицинские автомобили

Накануне старта сезона организаторы Формулы 1 представили новую расцветку автомобилей безопасности и медицинских автомобилей, которые будут использоваться во время проведения этапов чемпионата мира.

В отличие от гоночных машин заводской команды, серийные Mercedes-AMG GT R (автомобили безопасности) и универсалы Е-класса (медицинские автомобили) сохранили привычный серебристый цвет – но доминирующим элементом дизайна в новом сезоне стала радуга. Она является символом объявленной организаторами чемпионата кампании #WeRaceAsOne.

 

Напомним, что этой кампанией Ф1 должна продемонстрировать свое неравнодушие к наиболее актуальным темам последних месяцев. Логотипы в виде радуги должны поддержать всех, кто ведет борьбу с коронавирусом, а также продекларировать стремление чемпионата обеспечить равные возможности всем людям вне зависимости от пола, цвета кожи и т.д.

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Автор Кирилл Качнов

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