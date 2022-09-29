Машины 2026 года замедлятся и будут «газовать» на торможении

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Немецкое издание Auto Motor und Sport опубликовало статью с подробностями касательно регламента Формулы 1 на силовые установки. Частично информация получена со слов Пэта Симондса, главного технического специалиста чемпионата, отчасти от других не названных источников издания.

Оказывается, изначально рассматривалась возможность перехода на четырехцилиндровые моторы, причем расположенные поперечно. Коробка передач также должна была располагаться поперек, иными словами компановка болидов должна была быть отдаленно похожей на ту, что можно найти в современных переднеприводных машинах, только располагаться «задом наперед».

Это позволило бы сократить длину болидов, снизить расход топлива и уменьшить его объем на одну гонку со 100 до 60 килограмм.

Идея, однако, не нашла поддержки у команд. Отказались и от идеи установки дополнительного генератора на передней оси, который обеспечивал бы рекуперативное торможение.

Считается, что последнее было сделано потому, что у Audi и Porsche есть большой опыт применения такой технологии в гонках на выносливость, а остальные команды с ней не знакомы. Но Симмондс опровергает эту теорию, заявляя, что передние генераторы были бы унифицированы для всех команд (как это будет в болидах третьего поколения в Формуле Е).

В итоге оставили только заднюю силовую установку на основе мотора V6. Блоки цилиндров зарегулированы настолько сильно, что фактически будут одинаковыми у всех команд. А вот головки блоков инженеры станут разрабатывать самостоятельно.

Мощность моторов составит не менее 475 лошадиных сил, а потребляемая мощность электропривода ограничена на 350 киловаттами. При их КПД близким к 100% это даст еще почти 475 лошадиных сил, что в сумме будет все равно меньше, чем у современных силовых установок. Симмондс подчеркнул, что поначалу болиды с новыми моторами будут медленнее нынешних.

Главный вопрос в том, как при столь мощном электромоторе по ходу круга заряжать батарею гибридной системы. Это можно было бы сделать за счет торможения, но поскольку от переднего рекуперативного генератора отказались, задний в одиночку не справится: если при мощности почти в 475 л.с. активировать его максимальные тормозные возможности колеса просто заблокируются.

Не поможет и мотор-генератор MGU-H, который сейчас стоит на валу турбины: с 2026 года от него откажутся как от непригодного на дорожных автомобилях.

В итоге Формуле 1 пришлось найти несколько странное решение. Теперь пилотам придется начинать торможение заранее, причем продолжая давить на газ! Мощность от бензинового мотора не даст задним колесам заблокироваться даже при максимальной степени рекуперации.

Само собой, это приведет к увеличению расхода топлива, так что о сокращении его массы с 100 до 60 килограммов на гонку придется забыть. В итоге остановились на 75 килограммах. Благо, негативных последствий для окружающей среды не ожидается в виду того, что само горючее будет синтетическим и безвредным. КПД силовой установки при этом все равно вырастет с нынешних 52% до 60%.

При этом Симондс подчеркивает, что из-за этого в гонке скорость болидов упадет еще сильнее. В квалификации быстрый круг пилот начинает с заряженными батареями и не заряжает их торможением до конца круга. А в гонке придется применять ту самую технику одновременной подачи топлива и нажатия на тормоз, что, конечно, замедлит машины.

Наконец, из статьи следует, что после провала переговоров с Red Bull, Porsche потерял шанс прийти в Формулу 1 в 2026 году. Но немецкая марка может сделать это в 2027, правда издание утверждает, что интерес также проявляют Ford и Hyundai.

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