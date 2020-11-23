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Формула 1 / Новость

Машины-2022 будут медленнее нынешних. Но на семь секунд или на одну?

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Машины-2022 будут медленнее нынешних. Но на семь секунд или на одну?
Автор:
, редактор

Техдиректор McLaren не согласен с пессимистичными прогнозами

Грядущей зимой командам Формулы 1 придется изменить днища своих машин так, чтобы снизить прижимную силу. Ожидается, что это ударит по скорости болидов, причем некоторые эксперты предполагают, что потери могут доходить до 7 секунд на круге.

Однако технический босс McLaren Джеймс Ки полагает, что снижение скорости будет не таким большим.

«Сейчас мы обсуждаем это между собой, ведь нам надо знать наверняка, – цитирует Ки Auto Motor und Sport. – Времена на круге определяют те силы, которые воздействуют на машину, а от них уже зависит дизайн многих деталей.

Машины точно будут медленнее, потому что мы лишимся части инструментов для создания прижимной силы. Но я не верю в те семь секунд разницы, о которых говорят пессимисты. Я же ставлю на разницу от одной секунды до трех».

Возникают также опасения, что из-за обилия ограничений в правилах-2022, новые машины будут похожи друг на друга. Но Ки не верит и в это:

«Конечно, какая-то схожесть будет. Однако в правилах достаточно свободы, чтобы между машинами была заметная разница».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren
Автор Иван Матушкин

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