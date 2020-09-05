Машину Риккардо должны починить до старта квалификации
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В команде не ждут больших проблем с починкой машины
Даниэль Риккардо стал причиной остановки третьей тренировки Гран При Италии красным флагом. За десять минут до конца сессии машина австралийца встала на обочине после отключения силовой установки.
Как сообщает в твиттере Renault, причиной остановки пилота стала поломка топливного насоса. Команда не ждет проблем с заменой этой детали и ожидает, что Риккардо сможет принять участие в квалификации.
Перед остановкой Риккардо показал третьей время в FP3, в итоговом протоколе сессии он оказался четвертым.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Италии
|Пилоты
|Даниэль Риккардо
|Команды
|Renault Sport
|Автор
|Иван Матушкин
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Машину Риккардо должны починить до старта квалификации
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