Машину Риккардо должны починить до старта квалификации

Даниэль Риккардо стал причиной остановки третьей тренировки Гран При Италии красным флагом. За десять минут до конца сессии машина австралийца встала на обочине после отключения силовой установки.

Как сообщает в твиттере Renault, причиной остановки пилота стала поломка топливного насоса. Команда не ждет проблем с заменой этой детали и ожидает, что Риккардо сможет принять участие в квалификации.

Перед остановкой Риккардо показал третьей время в FP3, в итоговом протоколе сессии он оказался четвертым.