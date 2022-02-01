Болид Алонсо продадут на аукционе
На торгах можно приобрести Renault R24, за рулем которого в 2004 году испанец провел три Гран При
2 февраля в Париже на аукционе RM Sotheby’s будет выставлена машина Формулы 1 Renault R24, на которой Фернандо Алонсо выступал в 2004 году. Конкретно на шасси R24-07 испанец проехал три гонки: в Китае, Японии и Бразилии. К сожалению, на этих заездах двукратный чемпион мира на подиум не попал, но финишировал в десятке – 4, 5 и 4 соответственно. По итогам сезона-2004 Алонсо стал 4-м в личном зачете.
Автомобиль, который будет выставлен в оригинальной желто-синей расцветке, оценивается в 390-500 тысяч долларов. К болиду прилагается специально кастомизированный под Алонсо руль.
Также на аукционе можно будет купить шоу-кар Ferrari F310 1996-го – это реплика машины, на которой Михаэль Шумахер провел свой первый сезон за Скудерию.
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